Razočarani Paul Pogba se (resno) spogleduje z vrnitvijo v Torino

Čeprav je še pred nekaj dnevi agent Paula Pogbaja, razvpiti Mino Raiola zatrjeval, da je njegov klient več kot zadovoljen v rdečem delu Manchestra, kjer se počuti nadvse sprejetega in spoštovanega s strani navijačev 'rdečih vragov', klubskega vodstva in glavnega trenerja Oleja-Gunnarja Solskjaerja, imajo vselej senzacij željni italijanski mediji očitno drugačne informacije.



Slednji poročajo, da je namreč Pogbajev povratek k 'stari dami' vse bolj verjeten že v zimskem prestopnem roku, ko naj bi vodstvo Juventusa v ponudbo za vrnitev francoskega reprezentanta v višini 60 milijonov evrov vključili tudi nemškega vezista turških korenin Emreja Cana, ki je pred letom in pol prišel iz Liverpoola v Torino za 16 milijonov evrov. Pogba je pred 10 leti kot 16-letnik prispel na Old Trafford iz Le Havra, da bi po treh letih praktično čez noč zapustil vrste Manchester Uniteda in se preselil k Juventusu. Tam je bolj ali manj uspešno igral naslednje štiri sezone, nato pa se je poleti 2016 za kar 105 milijonov evrov odškodnine vrnil k rdečim vragom.