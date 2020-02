Razočarani Rakitić na poti v Atletico Madrid?

Tako poroča španski radio Cadena SERin dodaja, da so pogajanja med Ivanom Rakitićem in Atletico Madridom že v teku.

"Rakitić je bil dolgo časa tarča rdeče-belih, toda nezadovoljstvo Hrvata pri Barci, ki ga je želela vključiti v več kupčij tako v minulem poletju kot zdaj pozimi, bi lahko pripomoglo k sklenitvi dogovora,"na svoji spletni strani dodaja madridski športni časnik AS.

Rakitić bo marca dopolnil 32 let in ima z Barcelono podpisano pogodbo do junija 2021. Poletni prestopni rok tako ponuja verjetno zadnjo priložnost Kataloncem, če bi ti za nekdanjega člana Basla, Schalkeja 04 in Seville želeli iztržiti milijonsko odškodnino. V tej sezoni je standardni član hrvaške izbrane vrste in svetovni podprvak iz Rusije 2018 odigral 24 tekem in podelil tri podaje, pod taktirko zdaj že nekdanjega trenerja Ernesta Valverdejapa je začel veliko manj obračunov kot v prejšnjih sezonah.

Že smo poročali, da je Rakitić po zmagi nad Levantejem (2:1), tekmo je začel od prve minute, spregovoril o svojem nezadovoljstvu nad "ljudmi, ki sprejemajo odločitve", a zatrdil, da bo še naprej dajal vse od sebe. V švicarskem Rheinfeldnu rojeni Rakitić je v Katalonijo prišel leta 2014 iz Seville in s klubom takoj osvojil trojno krono, zabil je tudi prvi gol finala Lige prvakov proti Juventusu v Berlinu (3:1). "Blaugrana" je zanj Sevilli plačala 18 milijonov evrov, v dresu Barce pa je odigral 292 tekem in poleg 34 golov prispeval tudi 40 podaj.

