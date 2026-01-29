'Razočarani smo, a samozavest črpamo iz lanske sezone'

Parižani ne skrivajo razočaranja, potem ko so predvsem v prvem polčasu obračuna s srakami prevladovali na Parku princev in bi si že do odhoda na veliki odmor preprosto morali priigrati prednost vsaj enega zadetka.
V drugem delu igre pa so se razmerja moči na zelenici nekoliko spremenila. Angleži so postajali vse bolj samozavestni in si med 65. in 80. minuto priigrali kar nekaj zelo zrelih priložnosti za zmago. Končnih 1:1 je veliko bolj razveselil nogometaše Newcastla, ki so s točko iz francoske prestolnice potrdili končno 12. mesto.
"Gre za zelo težko razložljive občutke po takšni tekmi. Začeli smo izjemno, nanizali nekaj izjemnih priložnosti in tudi zgodaj povedli. Namesto da bi še povišali vodstvo, smo brez pravega razloga zapadli v težave," se je po remiju nekoliko pridušal trener PSG-ja Luis Enrique.
"Če kdo ve, kako težko je "preživeti" skupinski del v Ligi prvakov, je to Paris Saint Germain. In verjemite, da bomo pripravljeni za dodatni dvoboj bodisi z Monacom bodisi s Qarabagom," je 54-letni španski strokovnjak na začasnem delu v francoski prestolnici že usmeril pogled v dodatni kvalifikacijski tekmi za preboj v osmino finala tekmovanja.
"Ko se nam vrnejo vsi (trenutno) poškodovani nogometaši, bo lažje za vse. Tudi tokrat smo pogrešali enega zelo pomembnega igralca za naš sistem igre Khvicho Kvaratskhelio. Ampak ne pritožujemo se in selej iščemo rešitve za izboljšave. Ne skrivamo razočaranja po remiju z Newcastlom, a samozavest črpamo še iz lanske sezone," je še pristavil Enrique.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.