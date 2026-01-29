'Razočarani smo, a samozavest črpamo iz lanske sezone'

Parižani ne skrivajo razočaranja, potem ko so predvsem v prvem polčasu obračuna s srakami prevladovali na Parku princev in bi si že do odhoda na veliki odmor preprosto morali priigrati prednost vsaj enega zadetka.

V drugem delu igre pa so se razmerja moči na zelenici nekoliko spremenila. Angleži so postajali vse bolj samozavestni in si med 65. in 80. minuto priigrali kar nekaj zelo zrelih priložnosti za zmago. Končnih 1:1 je veliko bolj razveselil nogometaše Newcastla, ki so s točko iz francoske prestolnice potrdili končno 12. mesto.