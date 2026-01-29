Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Razočarani smo, a samozavest črpamo iz lanske sezone'

Pariz, 29. 01. 2026 10.42 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Luis Enrique

Nogometaši Paris Saint Germaina so z remijem v zadnjem 8. krogu skupinskega dela elitne Lige prvakov proti Newcastlu (1:1) osvojili "le" 11. mesto in bodo tako pot do morebitne ubranitve naslova evropskega klubskega prvaka začeli v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala.

Več videovsebin
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 3. del
    14:35
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 3. del
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 2. del
    11:59
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 2. del
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 1. del
    14:20
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 1. del
  • Joe Willock je izenačil na 1:1
    00:27
    Joe Willock je izenačil na 1:1
  • Vitinha je zadel za 1:0
    00:24
    Vitinha je zadel za 1:0

Parižani ne skrivajo razočaranja, potem ko so predvsem v prvem polčasu obračuna s srakami prevladovali na Parku princev in bi si že do odhoda na veliki odmor preprosto morali priigrati prednost vsaj enega zadetka.

V drugem delu igre pa so se razmerja moči na zelenici nekoliko spremenila. Angleži so postajali vse bolj samozavestni in si med 65. in 80. minuto priigrali kar nekaj zelo zrelih priložnosti za zmago. Končnih 1:1 je veliko bolj razveselil nogometaše Newcastla, ki so s točko iz francoske prestolnice potrdili končno 12. mesto.

Vitinha je poskrbel za vodstvo PSG-ja, ki pa se je na koncu moral sprijazniti le s točko.
Vitinha je poskrbel za vodstvo PSG-ja, ki pa se je na koncu moral sprijazniti le s točko.
FOTO: AP

"Gre za zelo težko razložljive občutke po takšni tekmi. Začeli smo izjemno, nanizali nekaj izjemnih priložnosti in tudi zgodaj povedli. Namesto da bi še povišali vodstvo, smo brez pravega razloga zapadli v težave," se je po remiju nekoliko pridušal trener PSG-ja Luis Enrique.

"Če kdo ve, kako težko je "preživeti" skupinski del v Ligi prvakov, je to Paris Saint Germain. In verjemite, da bomo pripravljeni za dodatni dvoboj bodisi z Monacom bodisi s Qarabagom," je 54-letni španski strokovnjak na začasnem delu v francoski prestolnici že usmeril pogled v dodatni kvalifikacijski tekmi za preboj v osmino finala tekmovanja.

Pariški nogometaši bodo po osvojenem 11. mestu v skupinskem delu Lige prvakov pot do morebitne ubranitve naslova evropskega klubskega prvaka začeli v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala.
Pariški nogometaši bodo po osvojenem 11. mestu v skupinskem delu Lige prvakov pot do morebitne ubranitve naslova evropskega klubskega prvaka začeli v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala.
FOTO: AP

"Ko se nam vrnejo vsi (trenutno) poškodovani nogometaši, bo lažje za vse. Tudi tokrat smo pogrešali enega zelo pomembnega igralca za naš sistem igre Khvicho Kvaratskhelio. Ampak ne pritožujemo se in selej iščemo rešitve za izboljšave. Ne skrivamo razočaranja po remiju z Newcastlom, a samozavest črpamo še iz lanske sezone," je še pristavil Enrique. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov psg newcastle united play-off

Prijateljska tekma, ki to ni bila: začelo se je z ostrim startom, končalo s splošnim pretepom

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BRABUS1
29. 01. 2026 12.08
...
Odgovori
0 0
NoriSušan
29. 01. 2026 11.59
Sej bojo počas. Hude tekme nas čakajo
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
29. 01. 2026 11.36
Lani so bili v skupinskem delu šele na 15. mestu , potem pa so počasi začeli zavedati, da nimajo Mbappeja
Odgovori
+2
2 0
annonymo95
29. 01. 2026 11.51
tako pa je ce imas polno ekipo egoistov
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Ali lov na popuste res pomeni več prihranka?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ključna napaka, ki vas lahko stane zaposlitve
Ključna napaka, ki vas lahko stane zaposlitve
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469