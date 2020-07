Razočarani Solskjaer: Nismo si zaslužili zmage

Kot je nekdanji odlični norveški napadalec povedal novinarjem po koncu obračuna v 'Gledališču sanj', si njegovo moštvo po prikazanem v drugem polčasu niti ni zaslužilo polnega točkovnega izkupička.



"Čeprav smo na trenutke prikazali izjemno igro, je bilo to očitno premalo za razigrani Southampton, ki je še enkrat več pokazal, da je zelo neugodno moštvo. Fizično so odlično pripravljeni, tudi na igrišču so večji del tekme taktično zelo dobro izvajali svoje naloge, tako da nam ni bilo lahko v nobenem trenutku. Žal mi je fantov, ki so po štirih zaporednih zmagah dobili zalet in verjeli, da lahko že po tej tekmi prehitijo neposredne tekmece v boju za mesta, ki prinašajo nastope v elitni ligi prvakov v naslednji sezoni," je v mikrofon Sky Sportsa dejal Ole Gunnar Solskjaer, ki kljub manjšemu spodrsljaju verjame, da ima njegovo moštvo tri kroge pred koncem domačega prvenstva usodo v svojih rokah. "Pičla točka nas loči do tretjega oziroma četrtega mesta, kar je povsem dosegljivo. Ob predpogoju, da se vrnemo na raven iger, ki smo jih prikazovali pred remijem s Southamptonom. Imamo dovolj kakovosti, želje in mentalne stabilnosti, da stvari dokončamo po lastnih željah. Da bo sila težko doseči zastavljeni cilj, vemo že od prvega kroga naprej. Toda po drugi strani smo pokazali, da si zaslužimo biti blizu vrha Premier lige," ocenjuje norveški strokovnjak, ki poudarja, da je zimski prihod Bruna Fernandesa krivuljo iger in rezultatov obrnil navzgor.