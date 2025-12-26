Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovenijo se je letos vprašalo bolj malo

Ljubljana , 26. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Matjaž Kek

Če je bilo lansko leto iz vidika slovenske nogometne reprezentance zgodovinsko uspešno, je letošnje prineslo veliko razočaranje. Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ni bila dorasla Švici in Kosovu, zaradi česar se je poslovil najuspešnejši selektor v zgodovini Matjaž Kek. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno.

Navijači slovenske nogometne reprezentance v letu 2025 niso imeli obilo razlogov za veselje.
Navijači slovenske nogometne reprezentance v letu 2025 niso imeli obilo razlogov za veselje.
FOTO: Luka Kotnik

Iztekajoče se leto se je za slovensko nogometno reprezentanco začelo vzpodbudno. Četa Matjaža Keka si je skozi dodatne kvalifikacije proti Slovaški zagotovila obstanek v drugem kakovostnem rangu Lige narodov. Prva tekma se je v Bratislavi končala brez zadetkov, na povratnem obračunu v Stožicah je edini gol v podaljšku dosegel Adam Gnezda Čerin.

V težko pričakovane kvalifikacije za SP 2026 je Slovenija vstopila po prijateljskih zmagah nad Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino. Čeprav je skupina s Švico, Švedsko in Kosovom sodila med najbolj izenačene in nepredvidljive, je bil cilj jasen: vsaj drugo mesto za uvrstitev v dodatne kvalifikacije.

Optimizem po evrogolu Žana Vipotnika je trajal vsega tri dni.
Optimizem po evrogolu Žana Vipotnika je trajal vsega tri dni.
FOTO: Luka Kotnik

Uvod je bil obetaven. V Stožicah je Žan Vipotnik z izjemnim golom v 90. minuti poskrbel za delitev točk proti zvezdniški Švedski (2:2). Kekova zasedba se je zato polna optimizma podala v Basel, kjer je sledil ekspresen pristanek na realna tla. Luknjasta obramba je vse tri zadetke prejela že v prvem polčasu, ko je kapetan Jan Oblak lahko le nemočno negodoval nad nezbranostjo soigralcev, ki si v nadaljevanju niso ustvarili niti ene same priložnosti.

"Takšne tekme lahko dobimo le, če smo stoodstotno zbrani in fizično pripravljeni, v Baslu ni bilo ničesar od tega," je po tekmi komentiral Erik Janža, medtem ko je selektor Kek visok poraz označil za opozorilo, da se bo treba hitro sestaviti.

Benjamin Šeško je kvalifikacije za SP zaključil brez doseženega zadetka.
Benjamin Šeško je kvalifikacije za SP zaključil brez doseženega zadetka.
FOTO: Damjan Žibert

Napad bi moral dati več

Žal se to ni zgodilo. Predstava proti Kosovu v Prištini je bila resda najboljša v kvalifikacijah, a kaj ko so številne priložnosti ostale neizkoriščene. Tri dni kasneje je Slovenija doma proti Švici (0:0) pustila veliko boljši vtis kot v Baslu, vendar je bila točka ob pogledu na lestvico slaba tolažba. Slovenija je oktobrski cikel končala brez doseženega zadetka in z minimalnimi možnostmi za drugo mesto v skupini.

V napadu se je poznalo, da Benjamin Šeško po prestopu v Manchester United ni v pravi formi, predvsem na Kosovem je bila njegova predstava pod nivojem. Moral bi izkoristiti vsaj eno od številnih zrelih priložnosti. 

Kek je v iskanju recepta za prebuditev bledega napada zanj neznačilno eksperimentiral, a se tudi to ni obneslo. Nejc Gradišar je proti Kosovu prvič oblekel dres A reprezentance, in to od prve minute, a bil bolj ali manj neviden. Proti Švici je začel Danijel Šturm, čigar hitrost so zbrani švicarski branilci brez težav nevtralizirali.

Žalostno slovo pred "domačimi" navijači

November je prinesel tekmo za biti ali ne biti. V Stožicah je gostovalo Kosovo, računica pa je bila povsem preprosta: Slovenija je potrebovala vse tri točke, da bi še lahko upala na drugo mesto v skupini. Obračun je bil razprodan že mesec prej, za kar so bili zaslužni predvsem kosovski navijači, ki so bili v večini.

Preberi še Kdo bi lahko preprečil navijaško sramoto v Stožicah?

Tistega hladnega novembrskega večera pa ni žalostil zgolj pogled na tribune, temveč tudi – ali predvsem – na igrišče. Fisnik Asllani je za goste zadel iz prve prave priložnosti, končni izid (0:2) je v drugem polčasu z nesrečnim avtogolom postavil Žan Karničnik. Kosovo je ob tem imelo še številne druge priložnosti, medtem ko je Slovenija brez poškodovanega Benjamina Šeška delovala povsem izgubljeno.

Kosovoski navijači so napolnili Stožice in videli, kako so njihovi ljubljenci nadigrali nemočno Slovenijo.
Kosovoski navijači so napolnili Stožice in videli, kako so njihovi ljubljenci nadigrali nemočno Slovenijo.
FOTO: Damjan Žibert

"Ta tekma ni bila vredna ugleda, ki se je dolgo in krvavo gradil, ter ekipe, ki je po 15 letih spet sprožila evforijo. Moramo biti pošteni sami do sebe. Odgovornost selektorja, odgovornost vseh nas, ki vodimo vse skupaj, je ogromna," je razočarani Kek takoj po tekmi namignil, da se njegov drugi mandat na selektorskem stolčku počasi bliža h koncu.

Tri dni po boleči kosovski zaušnici je Slovenija kvalifikacije sklenila z remijem na Švedskem (1:1). Po štirih tekmah je strelski mrk prekinil Timi Max Elšnik, a to je bila slaba tolažba. Slovenija je kvalifikacijsko skupino sklenila s tremi točkami na tretjem mestu. Kek in varovanci so pred začetkom enotno poudarjali, da se bo nekaj vprašalo tudi Slovenijo, česar pa žal niso prenesli v prakso. 

Matjaž Kek je v dveh mandatih Slovenijo vodil na 124 tekmah.
Matjaž Kek je v dveh mandatih Slovenijo vodil na 124 tekmah.
FOTO: Damjan Žibert

Prvega decembra je sledil pričakovan epilog. Matjaž Kek in Nogometna zveza Slovenije nista podaljšala sedemletnega sodelovanja, ki si ga bomo najbolj zapomnili po drugi uvrstitvi na evropsko prvenstvo in zgodovinskem prvem preboju v izločilne boje velikega tekmovanja.

"V tem času nam je uspelo spisati še eno nepozabno zgodbo slovenskega nogometa. Želim vam vse dobro in veliko dobrih rezultatov v prihodnosti," je v slovesu zapisal Mariborčan.

Kdo ga bo nasledil, še ni znano. Veliko se je govorilo o Albertu Rieri, a predsednik NZS Radenko Mijatović pravi, da dvojna vloga (trenerja v klubu in selektorja reprezentance, op. a.) ne pride v poštev. Prav tako ni jasno, ali se bodo na Brdu pri Kranju prvič v zgodovini odločili za tujega strokovnjaka ali bodo še naprej zaupali domači stroki.

Ker med možnimi kandidati za Kekovo nasledstvo ni imena, ki bi resnično izstopalo, je odločitev NZS še toliko bolj pod drobnogledom. Pričakuje se, da jo bomo dobili v prvem mesecu prihodnjega leta.

Radenko Mijatović je zatrdil, da Albert Riera zagotovo ne bo selektor, dokler bo sedel na klopi Celja, s katerim je nedavno podaljšal pogodbo.
Radenko Mijatović je zatrdil, da Albert Riera zagotovo ne bo selektor, dokler bo sedel na klopi Celja, s katerim je nedavno podaljšal pogodbo.
FOTO: Damjan Žibert

Številna odprta vprašanja, a čas za spremembo je pravšnji

Jasno je, da novega selektorja ne čaka enostavna naloga. Med reprezentanti, ki so na Euru v Nemčiji "grizli travo", bo moral znova zanetiti iskrico, da v dresu z reprezentančnim grbom prikažejo še nekaj več kot na klubski ravni. Zgolj fanatična borba, ki je predpogoj za uspeh, pa ne bo dovolj. Treba bo rešiti kronično neučinkovitost v napadu in poiskati – ali proizvesti – nogometaša s potezo več, da bi njegovi soigralci v konici napada redno prihajali v priložnosti.

Temelji, ki jih je v svojem drugem mandatu postavil Matjaž Kek, še stojijo. Večina nosilcev reprezentance je v svojih najboljših letih in ima pred seboj še vsaj nekaj sezon na vrhunski ravni. Z novo vnemo in željo, ki sta se v kvalifikacijah za mundial izgubili, lahko Slovenija znova poseže visoko.

V prid Kekovemu nasledniku gre tudi razpored tekem, saj prihodnje leto ne prinaša kvalifikacij za veliko tekmovanje. Boji v Ligi narodov proti kakovostnim nasprotnikom bodo odlična priložnost za uigravanje novih idej. 

nogomet matjaž kek slovenija reprezentanca selektor

'Upam, da bo črna celina na koncu zmagala nad pritiskom iz Evrope'

SORODNI ČLANKI

Riera odgovoril Mijatoviću: Bi se lotil tega, če ne bi bil pripravljen?

Slovenija prek zadnjih finalistov do evropskega prvenstva?

Sanchez zanikal namigovanja: Nihče iz Slovenije me ni kontaktiral

Riera: Če Slovenija verjame, da lahko pomagam, potem bi z veseljem

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Najboljše najlonke za zimo
Najboljše najlonke za zimo
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425