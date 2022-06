Razpad sistema: odhaja trener Prosinečki, pa tudi športni direktor Rudonja?

Informacije že preverjamo na terenu, v kratkem naj bi dobili tudi izjavo Prosinečkega, tako da bo kmalu znanega več.

Prosinečki je Olimpijo prevzel marca letos, kar pomeni, da se na klopi ljubljanskega prvoligaša, ki bo to poletje igral kvalifikacije Konferenčne lige, ne bo obdržal več kot dobre tri mesece. To pa je nekaj, kar bo zagotovo ujezilo navijače NK Olimpije. Gre za trenerja, ki je v preteklosti vodil že precej večje klube, kot je Olimpija, vodil pa je tudi reprezentanco Bosne in Hercegovine, tako da bodo zmaji izgubili trenerja z bogato zgodovino.

Več sledi ...