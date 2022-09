Razpad sistema: španske nogometašice zavrnile igranje za reprezentanco

"Španska zveza ne bo dovolila, da bi igralke postavljale pod vprašaj kontinuiteto reprezentančnega trenerja in njegovega štaba, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti," so pri RFEF zapisali v izjavi za javnost.

"V skladu z veljavno špansko zakonodajo je neudeležba na reprezentančnem zboru zelo resen prekršek in se lahko kaznuje z diskvalifikacijo od dveh do petih let," so še dodali pri zvezi.

V začetku septembra se je za en teden zavlekel tudi začetek španske ženske nogometne lige, saj so zaradi stavke sodnikov preložili prvi krog.