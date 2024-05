Razplet prve lige: Mariboru po remiju s Koprom drugo mesto, Olimpija izgubila z Bravom

Slovenska nogometna prva liga je dobila končen razplet. V zadnjem krogu sta Koper in Maribor remizirala z 1:1, Olimpija pa je izgubila z Bravom z 0:1. To pomeni, da so Mariborčani postali podprvaki in si zagotovili igranje v kvalifikacijah za Ligo Evropa, Olimpija pa bo najverjetneje igrala v kvalifikacijah za Konferenčno ligo. Iz prve lige je izpadel Aluminij, Radomlje pa bodo igrale dodatno tekmo za obstanek z drugouvrščeno ekipo druge lige Nafto. V prvo ligo pa po 13 letih prihaja Primorje Ajdovščine.

Koprčani, pri katerih je pri 30 letih kariero končal Matej Palčič, so si želeli zmage proti Mariboru, saj bi z njo sezono končali na četrtem mestu in bi potencialno igrali v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. A razburljiv boj se je končal brez zmagovalca, na žalost Primorcev pa je v ljubljanskem obračunu zmagal Bravo in sam zasedel četrto mesto. Koprčani so tako ostali brez želenega, Maribor pa je potrdil drugo mesto. Koprčani so povedli v 12. minuti, ko je zadel Wisdom Sule, ki je izkoristil podajo Luke Vešnerja Tičića z desne strani. Pozneje je bil Maribor nevaren v 16. minuti s prostega strela Josipa Iličića, po obrambi pa je odbito žogo v zunanji del mreže poslal Marko Božić. Iličić je bil spet nevaren v 23. minuti, ko je zgrešil z dobrih desetih metrov, Božić pa je v 35. žogo poslal v naročje Jana Koprivca z leve strani. Malce zatem je Hilal Soudani zgrešil z glavo, v 42. pa je bil ta natančnejši in iz bližine izid izenačil na 1:1 s svojim 15. golom sezone.

V 56. minuti je pred Koprivca prišel Iličić, žogo poslal čez vratarja, a tudi malce mimo vrat. Malce pozneje je Božić imel veliko časa za strel iz bližine z leve strani, vendar je Koprivec znova dobro posredoval. Na drugi strani je izvrstno posredoval Ažbe Jug po strelu Bedeja Osujija v 71. minuti, v 77. minuti pa je Vešner Tičić dobro izvedel prosti strel, vendar se je Jug spet izkazal, v 87. minuti pa je Fran Tomek žogo poslal le malo mimo vrat. Prav Tomek je v 95. minuti dosegel nov gol za Koper, ki bi mu zagotovil četrto mesto, vendar je bil v prepovedanem položaju. V 98. minuti pa je David Šmajc pokazal na belo piko, potem ko je v kazenskem prostoru padel Sule, vendar je po ogledu posnetka pravilno spremenil svojo odločitev.

Olimpija za konec izgubila z Bravom Olimpija je na kar precejšnje nezadovoljstvo navijačev sezono končala z novim porazom in na končnem tretjem mestu. Ekipa, ki še nima novega trenerja in jo je spet vodil kar športni direktor Goran Boromisa, je priznala premoč Bravu, ki je v Stožicah slavil z minimalnih 0:1. Ta je bil sicer v zadnjem obdobju trn v peti sosedov, kljub temu pa je v Stožicah prišel do prve zmage po juniju 2020. Ta zmaga pa je bila še posebej pomembna, saj mu je prinesla končno četrto mesto in potencialno prvo igranje v evropskih tekmovanjih - odvisno od razpleta pokala in zapletov s tekmovalno licenco Rogaške. Bravo je bil uvodoma boljši, odločnejši tekmec, toda Olimpija se je začela prebujati in v 18. minuti prišla blizu zadetku, ko je dvakrat posredoval Matija Orbanić, v 27. pa je Matevž Vidovšek ustavil poskus Martina Pečarja v kazenskem prostoru. V 33. minuti se je Pečar spet smukal okoli vrat Olimpije, a iztržil le kot.

Nezadovoljstvo Olimpijinih navijačev s predstavo svoje ekipe je v 63. minuti še povečal razigrani Pečar, potem ko je iz bližine unovčil podajo Matije Kavčiča z leve strani. Za Kavčiča je bila to že 13. podaja v sezoni in je v tem elementu najboljši v ligi.

Bravo je zatem ob bolj napadalno usmerjeni domači postavitvi znova prišel pred vrata Olimpije, a brez nevarnega strela, v 84. minuti pa bi lahko Gašper Trdin odločil tekmo, a je žogo poslal čez gol, potem ko je pred tem poskusil še Mark Španring. Olimpiji pa igra ni stekla, tako da je tudi na koncu požela nekaj žvižgov.

Primorje v prvo ligo, v tretjo ob Fužinarju še Tabor Ajdovščina bo po sezoni 2010/11 spet imela nogometnega prvoligaša. Primorje je v zadnjem, 30. krogu v 2. slovenski nogometni ligi v gosteh igralo 0:0 s sežanskim Taborom. Če je bila točka dovolj za ajdovski naslov prvaka, pa je bila premalo za obstanek Tabora v drugi ligi, iz katere je izpadel tudi Fužinar. Ajdovci, ki so imeli v Sežani svoje priložnosti, okvir vrat pa so zadeli tudi domači, so bili vse do zadnjega kroga v boju za prvo mesto z lendavsko Nafto.

Ta pa si je doma privoščila poraz z 0:2 proti Dravinji in jo - če Rogaški uspe izpolniti pogoje za tekmovalno licenco za prihodnjo sezono - tako 23. in 26. maja čakajo dodatne kvalifikacije za prvo ligo z Radomljami. Na preostalih današnjih tekmah je Bilje tudi po dveh golih Francija Perka s 3:0 odpravilo Bistrico, Grosuplje in Ilirija sta se razšla z 1:1, Krka pa je s 5:0 zmagala v Velenju. Ricard Fernandez Betriu je dosegel dva gola ter je s 15 zadetki drugi strelec lige za Tonijem Lunom Bončino iz Nafte (17). V soboto je šest klubov je igralo zadnje tekme sezone. Najvišjo zmago so vpisali tretjeuvrščeni Beltinci, ki so s 6:2 ugnali bodočega tretjeligaša Fužinar. Jakov Katuša je k zmagi Beltinčanov prispeval tri gole. Obračun Tolmina in Gorice se je končal brez zadetkov, Jadran pa je slavil v Kranju z 2:1, potem ko je v drugem polčasu poskrbel za preobrat.