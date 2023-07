Razprodaj v slogu črnega petka pri Olimpiji ne bo. Tako se je vodstvo Ljubljančanov odzvalo na govorice, da bo klub zapustilo več nosilcev igre. V zmajevem gnezdu trdijo, da so moštvo že močno okrepili in ga še nameravajo. Za cilj so si, ob ubranitvi dvojne krone, postavili še uvrstitev vsaj v Konferenčno ligo. Prva resna preizkušnja trenutne pripravljenosti jih čaka na prijateljski tekmi v Stožicah, kamor prihaja splitski Hajduk. Več v spodnjem prispevku in Intervjuju ...

