Razprodaja pri Barceloni: naprodaj kar 12 nogometašev, skupna vrednost 300 milijonov

Glavna poletna želja Barcelona ostaje Interjev Lautaro Martinez, a za Argentinca v Milanu zahtevajo krepko preko 100 milijonov evrov. In ker finančno stanje na Camp Nouu ni nič kaj rožnato, so se v vodstvu kluba odločili, da letos naprodaj postavijo kar 12 nogometašev – da bi z njihovo prodajo zbrali sredstva za prihod argentinskega napadalca.

Katalonci so, kot poroča dobro obveščenaMarca, ob pravi ponudbi pripravljeni prodati vratarja Neta, branilce Nelsona Semeda,Samuela Umtitija in Juniorja Firpa, veziste Ivana Rakitića, Artura Vidala ter "ofenzivca" Ousmaneja Dembelejain Martina Braithwaita. Poleg tega pred prodajo niso varni niti štirje povratniki s posoj Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo inPhilippe Coutinho.

Zamenjave v stilu NBA?

Za Barco bi bil idealen scenarij, če bi uspela vseh 12 nogometašev prodati za denarno odškodnino, kar pa je na trgu, ki ga je pretresla epidemija koronavirusa, prava misija nemogoča. Zato se v glavnem mestu Katalonije zavedajo, da je bistveno bolj realna možnost tista, po kateri bi do želenih igralcev prišli z zamenjavami, kot so do pred časom že storili z Juventusom – v Torino je odšel Arthur, v nasprotno smer pa Miralem Pjanić.