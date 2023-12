Razrita stoženska igralna površina še naprej buri duhove

Lastnik stadiona je Mestna občina Ljubljana, objekt pa upravlja Šport Ljubljana. Olimpija je najemnik objektov pod njihovim okriljem, a tako kot drugi ljubljanski športni klubi ne plačuje za njegovo upravljanje. "Na Športu Ljubljana se res vsi trudimo, da vsem nudimo čim boljše pogoje za delo. Mestna občina res veliko da športu. Toda objektivne okoliščine, od vremena do zgoščenosti urnika tekem, so privedle do položaja, kakršen je," je za Ekipo SN dejal pomočnik direktorice zavoda Zoran Lubej, nekdanji slovenski rokometni reprezentant. "Težava torej ni v slabem vzdrževanju, ampak preprosto nimamo dovolj širokega časovnega okvira, da bi lahko stvari uredili," je še dodal Lubej. Za revitalizacijo igrišča je namreč potrebnih šest do osem tednov, nazadnje pa so jo v Stožicah izvedli poleti 2021 po koncu evropskega prvenstva do 21 let.

Lubej je pristavil, da je v igri več različic, kako ustrezno popraviti travnato površino v mesecih odmora do spomladanskega dela državnega prvenstva, bodo pa po koncu DP zagotovo popolnoma obnovili travnato površino. Na igrišču stadiona so od leta 2018 v naravno travo v tla všita tudi umetna vlakna, kar po odgovoru zavoda za Sportklub zahteva redno letno vzdrževalno obnovo. "Redne letne obnove travnate površine zaradi številnih tekem dolgega domačega prvenstva, kvalifikacijskih tekem nogometne reprezentance Slovenije ter zgodnjega začetka evropskih tekmovanj NK Olimpije žal letos ni bilo mogoče izvesti," so sporočili.