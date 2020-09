Razsodbo sodišča čakali kar na igrišču: tekma Flamengo – Sao Paolo kljub 19 okuženim igralcem

Tekma se skoraj ni zgodila. V soboto je delovno sodišče zvezne države Rio de Janeiro prepovedalo tekmo in presodilo, da je nemogoče zagotoviti, da še več igralcev in trenerjev in funkcionarjev Flamenga ni okuženih. Toda brazilska nogometna zveza se je pritožila, češ da gre pri izbruhu v Flamengu za osamljen incident, ki ga ni mogoče pripisati brazilskemu nogometnemu prvenstvu. Zvezni sodnikVieira de Mello Filhoje presodil, da je sodišče v Riu "preseglo meje svoje pristojnosti", glede na to, da je bila tekma na sporedu v Sao Paulu. Flamengo je bil prisiljen poseči po mladih rezervnih igralcih tudi na tekmi proti ekvadorskemu klubu Barcelona v torek v južnoameriškem prvenstvu Pokal Libertadores, potem ko je bilo sedem igralcev pozitivnih na novi koronavirus. Brazilski klub je zmagal z 2:1. Poleg 19 okuženih igralcev je bilo pozitivnih še 17 uslužbencev, članov trenerskega in vodstvenega štaba v Flamengu, med njimi španski trenerDomenec Torrent in predsednik kluba Rodolfo Landim. Brazilija je po številu smrtnih žrtev pandemije novega koronavirusa takoj za ZDA, zabeležili so jih več kot 140.000.

Brazilija je bila prva južnoameriška država, v kateri so junija nadaljevali nogometno prvenstvo po trimesečnem premoru zaradi pandemije.