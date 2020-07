RB Leipzig in Leeds v pravnem sporu zaradi francoskega napadalca

Jean-Kevin Augustin je v drugi angleški ligi na treh tekmah zbral vsega 48 minut, kljub temu pa ga bodo morali pri Leedsu, kot vse kaže, na koncu sezone odkupiti. In to za kar 21 milijonov evrov, čeprav je 23-letnik ocenjen na 9,5 milijona. Pri RB Leipzigu so namreč v pogodbo ob posoji dodali člen, po katerem mora Leeds, če mu uspe napredovati, igralca nujno odkupiti.

Pri Leedsu si tega seveda ne želijo več, zato so v dogovoru našli luknjo. Trdijo namreč, da se je sezona uradno zaključila 30. junija in da do takrat še niso matematično potrdili napredovanja. Četi Marcela Bielse bo skoraj zagotovo uspelo priti v Premier League, saj ima na vrhu pred tretjim mestom, ki kot prvo ne prinaša neposrednega napredovanja, velikih šest točk naskoka. Do konca ima Leeds še šest tekem.