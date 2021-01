17-letni slovenski napadalec debitiral v dresu RB Salzburga

Benjamin Šeško je iz mladinskih vrst Domžal v Salzburg prestopil po koncu zanj odlične sezone 2018/2019, ko je v kadetski prvi ligi na 23 tekmah dosegel 21 zadetkov, v mladinski konkurenci pa je na dveh obračunih prav tolikokrat meril v polno. Njegovo nadarjenost so hitro prepoznali pri Red Bull Salzburgu, ki je poznan prav po odličnem delu z mladimi. Zanj so namreč Domžalam odšteli kar 2,5 milijona evrov, pa čeprav je bil Šeško v času prestopa star zgolj 16 let.

Šeško sicer pričakovano ni takoj dobil priložnosti v prvi ekipi Salzburžanov, sezono in pol je bil namreč posojen avstrijskemu drugoligašu Liefering, pri katerem se je predvsem v prvem delu aktualne sezone odlično znašel. Na 12 tekmah v drugi avstrijski ligi je dosegel tri zadetke in tri asistence, ob zaključku koledarskega leta 2020 pa so ga pri Red Bullu poklicali nazaj v svoje vrste.