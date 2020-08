Rdeč karton za kašljanje v smeri sodnika ali tekmeca

V angleškem nogometnem prvenstvu so se domislili nove kazni, katere povod je bila koronavirusna pandemija. Sodniki bodo namreč lahko med tekmo nogometaše kaznovali z rdečim kartonom in s predčasno potjo v slačilnico, če bodo ocenili, da so ti namerno kašljali v smeri tekmeca ali sodnika, je sporočila Angleška nogometna zveza (FA).

Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) je že sporočil, da bo odločitev, ali je nogometaš res namerno kašljal v smeri tekmeca ali sodnika, povsem v domeni glavnega sodnika tekme. Po mnenju Ifaba je namerno kašljanje podobno kot "uporaba napadalnega, žaljivega govora oziroma gest". "Če bo kašljanje naključno, sodnik seveda ne bo posegel po kazni, prav tako ne, če bo do kašljanja prišlo na dovolj veliki razdalji med igralcema. Če pa bo sodnik ocenil, da gre za namerno kašljanje, bo lahko nogometaša takoj izključil," so še zapisali pri Ifabu. Navodila oziroma priporočila Angleške nogometne zveze (FA) so že stopila v veljavo, uporabljali pa jih bodo na vseh ravneh nogometnih tekmovanj v Angliji. icon-expand V angleškem nogometnem prvenstvu so se domislili nove kazni, ki bo stopila v veljavo v novi sezoni 2020/21. FOTO: AP