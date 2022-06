Rdeča luč za Lewandowskega, Bayern ga ne želi izpustiti

Prvi strelec in napadalec münchenskega Bayerna Robert Lewandowski je (bil) na izhodnih vratih, to je bilo jasno že nekaj časa. Poljak je že pred časom dejal, da želi po uspešnih sezonah v bavarski prestolnici zamenjati sredino. Najbolj glasna so namigovanja, da naj bi okrepil Barcelono, toda kot kaže, mu vodstvo Bayerna ne bo pustilo odprtih rok, kot je bilo sicer pričakovati. Poljak želi zapustiti Bayern, vodstvo kluba pa tega ne želi in vztraja pri izpolnitvi pogodbe.

Športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić želi prepričati Lewandowskega, da ostane v Münchnu še eno leto. Nazadnje se je na Mallorci srečal z nogometašem in njegovim agentom Pinijem Zahavijem. Ali so bili pogovori uspešni ali ne, ni jasno, je pa Salihamidžić v intervjuju za Sport Bild izključil prodajo ali zamenjavo za Lewandowskega in je tako zaprl "vrata" za njegov odhod.