Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Rdeče-belim zmaga na derbiju, Elšnik zabil prvi gol na tekmi

Beograd, 20. 09. 2025 21.31 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
0

Timi Max Elšnik se je s Crveno zvezdo veselil zmage na 177. večnem derbiju z mestnim tekmecem Partizanom. Slovenski nogometni reprezentant je ob zmagi rdeče-belih z 2:1 prispeval prvi zadetek na tekmi, ko je iz bližine zadel po kotu v 28. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na tekmi 9. kroga srbske lige med Crveno zvezdo in Partizanom je sicer prvo priložnost na tekmi zapravil še en slovenski nogometaš, a ta je član Partizana, Mario Jurčević. Zvezda je podvojila prednost v 60. minuti z golom Nemanje Radonjića, Partizan pa je zmanjšal zaostanek v 74. minuti, ko je zadel Jovan Milošević. Zvezda je v sezoni odigrala sedem ligaških tekem in je še stoodstotna z 21 točkami, Partizan pa je drugi z 19 točkami z osmih tekem.

 V elitni srbski ligi od slovenskih nogometašev igra še Ester Sokler za Radnički 1923, ki je pri 12 točkah z osmih tekem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet crvena elšnik
Naslednji članek

Vodilni Juventus prvič v sezoni ni zmagal

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256