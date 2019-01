Rdeči alarm v Parizu: Neymar odšepal na preglede v bolnišnico

Brazilec v solzah Edinson Cavani je že v tretji minuti načel mrežo gostov na stadionu Park Princev, kjer je PSG zmago v 80. minuti nato dokončno zagotovil Angel di Maria . A vse skupaj je ostalo povsem v senci poškodbe Neymarja jr., ki je po uri igre odšepal z zelenice in odšel v bolnišnico na dodatne preiskave. Iz vrst PSG so že potrdili, da gre za poškodbo pete stopalnice desne noge, ki so mu jo operirali sredi lanske sezone, da je lahko nastopil na SP 2018.

Neymarja se je ostro lotil Anthony Goncalves, kmalu za tem je Brazilec pomahal proti klopi, na robu solz pa je pokazal, da potrebuje menjavo. Močno šepajoč je ob tolažbi fizioterapevtov kluba hodil proti slačilnicam.

Tuchel jezen na sodnika

"Prvotni pregledi so razkrili bolečo obnovitev poškodbe pete stopalnice desne noge. Zdravljenje njegove poškodbe bo odvisno od razvoja dogodkov v naslednjih nekaj dneh. V tem trenutku lahko predvidimo vse možnosti,"so sporočili iz vrst francoskih prvakov, ki jih februarja, morda spet brez Neymarja jr., čakata tekmi osmine finala Lige prvakov z Manchester Unitedom.

"Neymarja skrbi, ker gre za isto nogo, desno nogo, in isto območje,"je dejal trener Parižanov Tuchel."V tem trenutku novic ni, šel je v bolnišnico. Moram počakati na zdravnika, da mi sporoči novice o 'Neyu'. Če Neymar zahteva menjavo, potem je vedno nekaj resnega. Sicer pa sodnik ni zapiskal prvič, nato drugič in tretjič, potem pa si je zvil nogo."

Silva: Če je jokal, potem se je nekaj zgodilo

Kapetan PSG Thiago Silva je za Eurosport dodal: "Neymar je pameten tip. Mislim, da je šel iz igre, ker je bil povsem potolčen. Videli bomo. Zdravnik nam bo sporočil novico. Upam, da ni nič resnega. Bomo videli, če je jokal ali ne, ko je šel iz igre. Če je jokal, potem se je nekaj zgodilo."

Izkušeni 32-letni francoski vezist Goncalves je po tekmi kritikom zabrusil, da moraš biti s takšnim slogom igre pripravljen tudi na prejemanje udarcev.

Goncalves in Laurey brez milosti

"To je njegov slog. A če igraš tako, potem se ne pritožuj, če si nato deležen nekaj udarcev. Izvrsten igralec je, spoštujem ga kot igralca, a nismo tu, da bi se lahko zabaval na naš račun. Nismo tukaj, da ob nas izpade dobro,"meni Goncalves. "Če se želi zabavati, potem bomo odgovorili z orožji, ki jih imamo. Imamo dres, ki ga moramo braniti. Nismo tu za hec. Lahko zabava samega sebe, to je njegov slog in mislim, da ljudje to pridejo gledat. A kasneje se ne bi smel pritoževati glede tega, kar rad počne. To je del njegovega arzenala in mi se odzovemo na naš način."

Tudi Strasbourgov trener Thierry Laurey je opozoril na to, da gre pri smešenju nasprotnikov Brazilec včasih predaleč, izpostavil je denimo tudi njegovo podajo s hrbtom.

Dvoboj z Goncalvesem, ob katerem je Neymar nerodno pristal na zelenici: