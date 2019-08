Rdeči del Berlina bo slavil dolgo v noč: Dortmund 'padel' v prestolnici

Bayern je po nepričakovanem remiju v uvodnem krogu prepričljivo dobil še drugo zaporedno preizkušnjo v 1. Bundesligi. Varovanci Nika Kovača so na zadnjih dveh tekmah skupaj dosegli že devet golov, samo na sobotnem obračunu z Mainzem na stadionu Allianz Arena šest. Mainz je sicer presenetljivo povedel prek Jeana-Paula Boetiusa , ki je zadel z glavo, nato pa so se začeli valovi silovitih napadov bavarskih rdečih.

Union za prvo zmago premagal BVB

Na Bavarskem so imeli v sobotnem večeru še dodaten razlog za veselje, saj je Union Berlin na poznopopoldanski tekmi presenetljivo ugnal Borussio Dortmund (3:1). Dortmundčani so se v novo sezono podali okrepljeni in po lanskem razočaranju, ko so zapravili ogromno prednost pred Bayernom in ostali brez naslova, še bolj odločeni prekiniti bavarsko prevlado, a so v prestolnici utrpeli boleč poraz.

Marius Bülterje za vodstvo novincev v 1. Bundesligi poskrbel v 22. minuti, toda prekaljeni dortmundski lisjak nemško-španskih kazenskih prostorov Paco Alcacer je že tri minute kasneje z neposredne bližine spravil žogo za hrbet domačega vratarja in poravnal izid. Toda BVB-ju za razliko od uvodnih dveh preizkušenj v novi sezoni, obakrat so namreč zaostajali in nato zmagali, ni uspelo uprizoriti popolnega preobrata. Bülter je kmalu po začetku drugega polčasa mimo Romana Bürkijav mrežo pospravil odbitek po sicer dobri obrambi švicarskega vratarja, nato pa je Sebastian Andersson po lepi akciji v 75. minuti pritisnil piko na i ter zaokrožil eno največjih zmag v klubski zgodovini.

Na vrhu tri točke pred Dortmundom in dve pred Bayernom, Wolfsburgom ter Bayerjem Leverkusnom ostaja RB Leipzig, ekipa nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kamplaje stoodstotni izkupiček pod trenerjem Julianom Nagelsmannomohranila z zmago pri Borussii Mönchengladbach, ki je sicer pritiskala v prvem polčasu, zadevali pa so zgolj "biki". Pod vse tri zadetke se je podpisal nemški reprezentant Timo Werner. Prve zmage v sezoni so se razveselili pri Schalkeju, Hertha si je za poraz proti "knapom" zabila kar dva avtogola (3:0). Prvič v sezoni je slavil tudi povratnik med elito Köln, ki je po zaostanku ugnal Freiburg (2:1). Wolfsburg ni več stoodstoten po remiju proti novincu v prvi ligi Paderbornu (1:1), "volkovi" so zdaj s sedmimi točkami izenačeni na lestvici z Bayernom, podobno kot Leverkusen, ki je prvi točki oddal na domačem obračunu s Hoffenheimom (0:0).

Izidi 3. kroga 1. nemške Bundeslige:

Union Berlin ‒ Borussia Dortmund 3:1 (1:1)

Bülter 22., 50., Andersson 75.; Alcacer 25.

Bayern München ‒ Mainz 6:1 (2:1)

Pavard 36., Alaba 45., Perišić 54., Coman 64., Lewandowski 78., Davies 80.; Boetius 6.

Borussia Mönchengladbach ‒ RB Leipzig 1:3 (0:1)

Embolo 90.; Werner 38., 47., 90.

Kevin Kampl (Leipzig) je igral do 70. minute.

