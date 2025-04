Rdeči karton Mbappeja in prigarana zmaga madridskega Reala

Real si na tekmi pri Alavesu ni priigral veliko priložnosti, s tekmeci pa se je precej mučil. Najprej so mrežo sicer zatresli v 19. minuti, vendar so sodniki po ogledu posnetka v sobi za VAR zadetek Raula Asencia razveljavili.

15 minut kasneje pa je zadetek Eduarda Camavinge le obveljal za vodstvo Madridčanov. Ti so si dvoboj otežili nekaj minut kasneje, ko je na sredini igrišča Kylian Mbappe z grobim startom ustavil Antonia Blanca. Mbappe je sprva prejel rumeni karton, nato pa je znova posredovala soba za VAR, glavni sodnik pa je francoskega zvezdnika upravičeno izključil.

Real je kljub igralcu manj zdržal do 70. minute, ko je prav tako z grobim startom Manuel Sanchez podrl Viniciusa Juniorja. Še tretje posredovanje iz sobe za VAR je posledično prineslo izključitev igralca Alavesa. V izenačeni in na trenutke grobi tekmi je Real ohranil vodstvo, se podpisal pod zmago in s tem znova zmanjšal zaostanek za vodilno Barcelono.

Madridčane v sredo čaka povratna tekma četrtfinala Lige prvakov. V španski prestolnici bodo proti Arsenalu lovili zaostanek treh golov, tekmo pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Katalonci imajo po sobotni gostujoči zmagi proti Leganesu z 1:0 sedem krogov pred koncem prvenstva na vrhu 70 točk, Real je pri 66. Atletico Madrid ima 60 točk, a tekmo manj od obeh vodilnih.

Na današnji prvi tekmi je Osasuna z 2:1 premagala Girono. V soboto je Espanyol v gosteh ugnal Celto z 2:0, Las Palmas je bil prav tako na tujem boljši od Getafeja s 3:1, tudi Mallorca pa je v gosteh z 2:0 premagala Real Sociedad. V petek je Valencia z 1:0 doma premagala Sevillo.