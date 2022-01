Rdeči karton mu je življenje obrnil na glavo

Shona Shukrula je bila 13. avgusta četrta sodnica na tekmi FC Emmen–FC Eindhoven. V živčni končnici, v kateri so domači zaostajali za gol (0:1), je bil predčasno pod prho poslan domači nogometaš Jeff Hardeveld. Do konca se izid ni več spremenil in izgledalo je, da bo to večer, ki ga bo Hardeveld skušal čim prej pozabiti.

A 26-letnik se je po tekmi spoznal z že omenjeno četrto sodnico, s katero sta ostala v stiku in na začetku novega leta na Instagramu naznanila, da sta v razmerju.

Akcija za rdeči karton: