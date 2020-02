Rdeči vragi brez težav proti Watfordu

Medtem ko je za nogometaši Manchester Uniteda zelo natrpan urnik tekem v zadnjem tednu, ko so jih odigrali kar tri, pa je Watford v miru pripravljal za spopad na Old Traffordu in od prve minute kazal vnemo po dobrem rezultatu proti papirnatemu favoritu. Rdeči vragi, ki so v prejšnjem krogu presenetili na gostovanju v London in ugnali Chelsea (2:0), ki se prav tako bori za Ligo prvakov, med tednom pa so na prvi tekmi šestnajstine finala Lige Evropa odigrali neodločeno z belgijskim Bruggejem (1:1). Gostitelji so imeli v prvem delu precej več od igre, a le malo situacij pred gostujočimi vrati, ki bi jih približale uvodnemu zadetku. Obramba Watforda je bila v uvodnih 45 minutah ves čas zelo pri stvari in ni dovolila domačim resnejše priložnosti. Šele v končnici je pritisk vragov obrodil sadove, ko je strel z bele točke uspešno izvedel nekdanji kapetan Sportinga iz Lizbone Bruno Fernandes(1:0). V drugem delu so gostitelji še bolj pritisnili na gostujoča vrata, norveški strateg na klopi Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je, zavedajoč se varljivosti minimalnega vodstva, med odmorom zaukazal še močnejšo ofenzivo in iskanje drugega zadetka, ki bi tehtnico dodatno nagnil na stran domačih in jih še bolj približal k želenim trem točkam.