Nogomet

Rdeči vragi brez Šeška do skromne točke proti Sunderlandu

Sunderland, 09. 05. 2026 18.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sunderland - Manchester United

Nogometaši Manchester Uniteda so v 36. krogu angleške lige na gostovanju pri Sunderlandu brez pomoči poškodovanega Benjamina Šeška igrali 0:0. V derbiju kroga sta na Anfieldu z 1:1 remizirala Liverpool in Chelsea.

FOTO: Profimedia

Sunderland in Manchester United sta odigrala bolj ali manj izenačeno tekmo brez posebej velikih priložnosti, čeprav so domači enkrat zatresli okvir vrat, gosti pa so že v sodniškem dodatku prek Matheusa Cunhe zapravili eno lepših priložnosti za spremembo izida. United je kljub temu dva kroga pred koncem trdno na tretjem mestu in si je že pred tem zagotovil ligo prvakov.

Na prvi današnji tekmi je eden od njegovih najbližjih zasledovalcev Liverpool igral 1:1 s Chelseajem, potem ko je v šesti minuti za domače zadel Ryan Gravenberch, v 35. pa za goste Enzo Fernandez. Bournemouth in Brighton sta se vsaj za zdaj zadržala na šestem in sedmem mestu, ki še vodita v evropska tekmovanja. Bournemouth je v gosteh z 1:0 ugnal Fulham, Brighton pa doma odpisani Wolverhampton s 3:0.

FOTO: Profimedia

Izidi angleške remier lige, 9. maj:

Liverpool - Chelsea 1:1 (1:1)
Gravenberch 6.; Fernandez 35.

Brighton - Wolverhampton 3:0 (2:0)
Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.

Fulham - Bournemouth 0:1 (0:0)
Rayan 53.

Sunderland - Manchester United 0:0
(Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni igral za United)

