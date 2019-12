'Rdeči vragi' do točke proti Evertonu, Tottenham do zmage v sodnikovem dodatku

'Spursi' pod vodstvom Joseja Mourinha še naprej kažejo odlične predstave v Premier League, kjer so na zadnjih petih tekmah dosegli štiri zmage. Edini poraz so doživeli pred časom na gostovanju pri Manchester Unitedu, ki je v 17. krogu na Old Traffordu gostil vzpenjajoči se Everton.



Slednji pod vodstvom novega stratega Duncana Fergusona kaže povsem drugačen obraz; 'rdečim vragom' tokrat ni bilo omogočeno, da bi vsilili svoj ritem igre, kot jim je to uspelo pred tednom dni, ko so presenetljivo na Etihadu osvojili vse tri točke v sosedskem dvoboju proti favoriziranemu Cityju. V vodstvo so v 37. minuti prišli gostje, ko je po nespretnem posredovanju lastno mrežo zatresel osrednji branilec Uniteda Victor Lindelöf. Kljub vodstvu pa so varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja v nadaljevanju pritisnili proti vratom reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda, kar je obrodilo sadove v 77. minuti, ko je rezervist Mason Greenwood vnovič potrdil svoj razkošen talent in, kot se je izkazalo po zaključnem sodnikovem žvižgu, postavil končni izid 1:1.