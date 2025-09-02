Rdeči vragi imajo novega vratarja

United je pred tem prenovil svojo napadalno linijo in podpisal pogodbe s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom, Matheusom Cunho in Bryanom Mbeumom za skupno približno 200 milijonov funtov (232 milijonov evrov). "Zelo sem ponosen, da sem se pridružil Manchester Unitedu, to so resnične sanje," je 23-letni Senne Lammens povedal po podpisu pogodbe za ekipo iz Old Trafforda do leta 2030.
Ekipa Rubena Amorima je po najslabši sezoni rdečih vragov v najvišji angleški ligi v 51 letih in poraznem finalu evropske lige proti Tottenhamu doživela dramatično poletno prenovo. Amorim si je želel izboljšati tudi svoje vratarske možnosti po slabem začetku sezone Andreja Onane in Altaya Bayindirja. Po poročanjih angleških medijev so v vodstvu kluba obravnavali različne možnosti, vključno z Emilianom Martinezom iz Aston Ville, preden je bil sklenjen posel za Lammensa za 21 milijonov funtov (24 milijonov evrov) in dodatne pogodbe.
Rasmus Hojlund se je pridružil Napoliju na posojo, Jardon Sancho je do konca sezone podpisal pogodbo z Aston Villo, Real Betis pa je objavil podpis petletne pogodbe z brazilskim reprezentantom Antonyjem.
