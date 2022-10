Rdeči vragi nadigrali Tottenham, nove tri točke tudi za Liverpool

Nogometaši Manchester Uniteda so dobili nocojšnji derbi 12. kroga angleške lige, potem ko so na domačem igrišču z 2:0 premagali Tottenham, za Arsenalom in Manchester Cityjem tretjeuvrščeno ekipo lestvice lige. Zadetka za ekipo z Old Trafforda sta dosegla Fred v 47. in Bruno Fernandes v 69. minuti.

Spodrsljaj si je privoščil Chelsea, ki prvič pod vodstvom novega trenerja Grahama Potterja ni zmagal, na gostovanju se je z Brentfordom razšel brez golov. Sicer je obdržal četrto mesto na lestvici, a se mu je Manchester United približal le na točko zaostanka. Pot k vrhu nadaljuje Liverpool, ki je doma z 1:0 premagal West Ham, edini gol na tekmi je v 22. minuti dosegel Darwin Nunez. Varovanci Jürgena Kloppa so se že prebili na sedmo mesto, za četrtovrščenim Chelseajem zaostajajo le še štiri točke. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V z goli osiromašenem 12. krogu sta zmagi 1:0 zabeležila še Southampton, ki je bil v gosteh boljši od Bournemoutha, in Newcastle, ki je doma ugnal Everton. Angleško državno prvenstvo, 12. krog, izidi sredinih tekem:

Bournemouth - Southampton 0:1 (0:1)

Brentford - Chelsea 0:0

Liverpool - West Ham 1:0 (1:0)

Newcastle - Everton 1:0 (1:0)

Manchester United - Tottenham 2:0 (2:0) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke