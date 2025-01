Rdeči vragi po preobratu ugnali zadnjeuvrščeno ekipo lige

V prvem polčasu obračuna med Manchester Unitedom in Southamptonom so bili gostje nekajkrat blizu zadetka, do prednosti pa so uspeli priti v 43. minuti, ko je žogo za hrbet svojega vratarja pospravil Manuel Ugarte.

Domačini so v nadaljevanju pokazali več želje po zmagi, do slednje pa so uspeli priti po zaslugi Amada Dialloja, ki je v letošnji sezoni eden redkih nogometašev rdečih vragov, ki s svojimi predstavami navdušuje navijače.

Pri prvem zadetku se je z nekaj sreče znašel iz oči v oči z nasprotnim vratarjem, pri drugem je s kvalitetnim zaključkom izkoristil težko podajo, pri tretjem pa je kaznoval napako gostujoče obrambe in žogo potisnil v prazno mrežo.