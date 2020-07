Rdeči vragi v 96. minuti prejeli zadetek, ki jih je stal tretjega mesta

Junak tekme na Old Traffordu je bil sicer Anthony Martial, ki se je izkazal s krasnim zadetkom in še lepšo podajo pri izenačujočem zadetku vragov. A vse to ni bilo dovolj za peto zaporedno zmago vragov, pač pa le za remi na domačem stadionu s Southamptonom. Gostje so sicer povedli že v 12. minuti tekme, ko je podajo Nathana Redmonda v zadetek pretvoril vezist Stuart Armstrong. Ta se je pred vratiDavida De Geeznašel povsem sam. Zadetek je sicer zakrivil francoski vezist Paul Pogba, ki je nespametno izgubil žogo pred vrati Manchester Uniteda.

Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj so rdeči vragi izenačili slabih deset minut pozneje, ko je izjemno Martialovo podajo iz težkega položaja izkoristil Marcus Rashford. Vrage je v vodstvo z 2:1 že v 23. minuti popeljal danes zelo razpoloženi Martial. Ta je s samostojnim prodorom po hitri akciji Uniteda po levi strani osmešil obrambo Southamptona in z desnico v mrežoAlexa McCarthyjaposlal neubranljiv projektil. V drugem polčasu sta mreži mirovali do samega konca, ko je globoko v sodnikovem dodatku, in sicer v 96. minuti izenačujoči zadetek zabil Michael Obafemi. Ta je zadel po podaji 24-letnega poljskega branilca Jana Bednareka s kota in postavil končnih 2:2 v Teatru sanj.

Nogometaši Uniteda so zapravili izvrstno priložnost za skok na tretje mesto angleške Premier League. Z remijem ostajajo peti, a z enakim točkovnim izkupičkom kot Leicester na četrtem mestu. Le točko več ima tretji Chelsea.

Premier League, 35. krog:

Manchester United - Southamtpon 2:2(2:1)

Rashford 20., Martial 23.; Armstrong 12., Obafemi 96.