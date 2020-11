Cavani in Fernandes zrežirala neverjeten preobrat Man Uniteda v Southamptonu

Že četrtič v letošnji sezoni se je zgodilo, da je United prišel do zmage po zaostanku. V Southamptonu so gosti tekmo dobro začeli, Mason Greenwoodje v šesti minuti zamudil priložnost, da bi premoč kronal z zadetkom, a je zadel le zunanji del mreže. Domači pa so povedli že po prvem strelu na gol, po kotu, ki ga je v 23. minuti izvedel kapetan James Ward-Prowse, je bil v kazenskem prostoru najvišji Poljak Jan Bednarek. Ward-Prowse je deset minut pozneje vodstvo povišal, še enkrat je dokazal, da je specialist za izvajanje prostih strelov, v tej sezoni je bil to že njegov tretji gol iz prekinitve. Vratar David De Gea je bil sicer blizu obrambi, a mu je žoga ob vratnici vendarle ušla čez črto, pri tem je Španec trčil v okvir vrat, se poškodoval in moral ob odmoru ostati v slačilnici.

Southampton je v prvem delu prek Kyla Walker-Petersa zadel tudi vratnico, Bruno Fernandespa je za Manchester zapravil enkratno priložnost, ko je vratar Alex McCarthy žogo odbil, a nato čudežno ubranil strel Portugalca. Trenerju gostov Oleju Gunnarju Solskjaerju se je obrestovala odločitev, da ob odmoru Greenwooda zamenja s Cavanijem. Urugvajec je bil stalna nevarnost za domači gol. V 60. minuti se je izkazal s podajo Fernandesu za znižanje zaostanka, po dveh zapravljenih priložnosti pa se je še sam vpisal med strelce. In to kar dvakrat, obakrat z glavo. Najprej je v 74. minuti preusmeril žogo po strelu Fernandesa, nato pa je v sodniškem dodatku izkoristil še podajo Marcusa Rashforda.

Za rdeče vrage je to bila peta zmaga sezone, s katero so osvojili še 16. točko sezone. Southampton ostaja pri 17 točkah, a ima ob tem tekmo več od rdečih vragov.

Premier League, 10. krog:

Southampton – Manchester United 2:3 (2:0)

Bednarek 23., Ward-Prowse 33.; Fernandes 60., Cavani 74., 90+2.