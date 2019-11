Rdeči vragi v burni tekmi do točke s Sheffieldom

Manchester United je v 13. krogu gostoval v Sheffieldu. Domači so mrežo rdečih vragov zatresli prvič zatresli v 19. minuti, ko se je po zmedi v kazenskem prostoru žoga od Johna Flecka odbila v mrežo. V drugem polčasu so nogometaši Sheffielda prednost še povišali. Po globinski podaji Flecka se je na robu kazenskega prostora znašel Lys Mousset , ki je premagal Davida de Geo .

Dvajset minut kasneje so tudi gostje razvozlali uganko in po silovitem strelu Brandona Williamsanačeli mrežo domačih. Pod izenačenje se je le pet minut kasneje podpisal Mason Greenwood, ki je izkoristil podajo Marcusa Rashforda in žogo usmeril v mrežo. Le pičli dve minut kasneje so vragi že vodili. Po podajiDannyja Jamesa pred vrata se je med strelce vpisal še Rashford.

Da varovanci Oleja Gunnarja Solskjaera iz Sheffielda le niso odnesli vseh točk je poskrbel Oliver McBurnie, ki je postavil končnih 3:3.

Sheffield United - Manchester United 3:3 (1:0)