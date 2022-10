Rdeči vragi v vlogi favorita bodo skušali izkoristiti težave Šerifa

V nocojšnjem obračunu petega kola v skupini E Lige Evropa se bosta na Old Traffordu (ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, 20.45) pomerila Manchester United in moldavski Šerif iz Tiraspola. Rdeči vragi so v vlogi favorita in bi se ob morebitnem uspehu v zadnjem krogu v neposrednem dvoboju s trenutno vodilnim moštvom Real Sociedadom udarili za zmago v skupini.

Skupni imenovalec pred nocojšnjo tekmo je pestro dogajanje v obeh taborih. Medtem ko je pri Manchester Unitedu v središču pozornosti portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se nikakor ne more sprijazniti z vlogo rezervista, so na drugem koncu Evrope poskrbeli za menjavo glavnega trenerja Stjepana Tomasa, za katerega je bil usoden zadnji prvenstveni poraz proti najbližjemu zasledovalcu Petrocubu. Računica rdečih vragov je povsem preprosta: z morebitno zmago bi pred zadnjo tekmo skupinskega dela tekmovanja z vodilnim Real Sociedadom ohranili realne možnosti za osvojitev prvega mesta in si s tem zagotovili nekoliko boljši izhodiščni položaj pred izločilnimi boji. Moldavski predstavnik na drugi strani pa sanja o čudežu, ki je zelo zelo malo verjeten. Trenutna točkovna prednost v korist varovancev trenerja Erika ten Haga namreč znaša velikih šest točk (9:3), ob tem pa velja poudariti, da je na prvem medsebojnem obračunu v Tiraspolu slavil Manchester United (0:2), kar je njegova dodatna prednost pred povratnim dvobojem. Ten Hagu nekaj skrbi povzroča poškodba kolena branilca Raphaela Varana, ki bo zagotovo izpustil preostale tekme do svetovnega prvenstva v Katarju. Namesto Francoza bo položaj osrednjega branilca tako zavzel švedski reprezentant Victor Lindelöf. icon-expand Bruno Fernandes je v zadnjem obdobju v odlični formi. FOTO: AP "Po zadnjem prvenstvenem remiju v derbiju s Chelseajem (1:1) smo si nekoliko povrnili samozavest. Naša igra počasi dobiva želeno podobo, so pa še vedno prisotne napake, ki jih skušamo spraviti na najmanjšo možno raven. Nocoj gostujemo pri moštvu, ki igra dober nogomet. Če bomo samo za hip pomislili, da se bo tekmec sam premagal, bomo v velikih težavah. Morebitna zmaga na drugi strani pa nam odpira nove lepe možnosti," pred nocojšnjo tekmo na kultnem Old Traffordu pravi nizozemski strokovnjak na začasnem delu v Angliji. V gostujočem taboru ni pričakovati večjih sprememb v začetni enajsterici, bo pa zanimivo videti, kako se bo trenutno vodilno moštvo moldavske Superlige odzvalo po odhodu nekdanjega stratega Tomasa. Liga Evropa, skupina E, 5. krog, izid:

Manchester United – Šerif Tiraspol -:- (-:-)



Predvideni začetni enajsterici:

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford. Šerif Tiraspol: Celeadnic; Kiki, Radeljić, Kpozo; Guedes, Badolo, Salifu, Heron; Akanbi, Vizeu, Atiemwen.