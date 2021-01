Rdeči vragi z enajsto zmago skočili na vrh ligaške lestvice

Za enajsto zmago Manchester Uniteda v sezone 2020/21 sta v veliki meri zaslužna Paul Pogba in Marcus Rashford. Slednji je bil podajalec pri zadetku francoskega reprezentanta, ki je žogo v gol domačinov poslal z močnim volejem z desnico z roba kazenskega prostora. Z natančno podajo z desne strani ga je zaposlil že omenjeni Rashford. Manchester United je tako z novim kompletom treh točk vpisal še 36. točko sezone (11 zmag, 3 remiji, 3 porazi), kar pomeni, da so rdeči vragi zdaj skočili na sam vrh ligaške lestvice, kjer imajo tri točke prednosti pred drugouvrščenimi redsi (33 točk). Ti v tej sezoni sicer branijo naslov angleškega prvaka.

V igri ostaja tudi Everton

Everton je nocoj odigral že tekmo 18. kroga in odlično opravil svoje delo in popravil vtis po nepričakovanem porazu proti West Hamu. Na vselej zahtevnem gostovanju v Wolverhamptonu so varovanci Carla Ancelottija odnesli celo kožo, zmago je v drugem polčasu zagotovil branilec Michael Keane. 28-letnik je z golom v 77. minuti postavil končni izid obračuna na stadionu Molineaux (1:2), Everton pa je vpisal 32. točko sezone. Wolves, ki so razočaranje te sezone, ostajajo pri 22.

Izid zaostale tekme 1. kroga angleške Premier League:

Burnley - Manchester United 0:1 (0:0)

Pogba 71.