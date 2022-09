United z izgubo in rekordnimi plačami

Junija, ko se je končalo finančno zadnje leto, so številke pokazale 26 milijonov evrov večjo izgubo v primerjavi z 12 meseci pred tem. Neto dolg kluba se je prav tako povečal s 480 milijonov v letu 2021 na 589 milijonov v tem letu. Prihodki so narasli za 102 milijona evrov, od česar je United svojim delničarjem izplačal 38 milijonov v dividendah.

Kot posledica prihoda igralcev, kot so Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho in Raphael Varane, se je v nebo dvignila tudi vsota plač, ki je narasla na 440 milijonov evrov oziroma se povečala za 19,1 odstotka. To pa je tudi najvišja plačna vsota v zgodovini elitne angleške lige, pred tem je bil rekorder Manchester City s 406 milijoni.