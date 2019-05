'Rdeči vragi' z novo sramoto v Huddersfieldu dokončno ostali brez Lige prvakov

Tako se je končala ena od najbolj klavrnih sezon v zgodovini kluba, ki je bolj posledica katastrofalnega jesenskega dela pod vodstvom kontroverznega Portugalca Joseja Mourinha kot pa nadaljevanja pod trenersko taktirko značajsko povsem drugačnega Norvežana Oleja Gunnarja Solskjaerja.



Čeprav so nogometaši Manchester Uniteda po decembrski zamenjavi na trenerskem stolčku zaigrali kot prerojeni, med drugim nanizali kar 12 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, pa je po izpadu v četrtfinalu Lige prvakov proti Barceloni sledil velik padec v formi in igri 'rdečih vragov'. Posledice so očitne in boleče: po nedeljskem prvenstvenem remiju na gostovanju pri Huddersfieldu (1 :1) so namreč Paul Pogba, David de Gea in druščina dokončno ostali brez želene uvrstitve na mesta, ki neposredno vodijo v skupinski del Lige prvakov v naslednji sezoni. To je zagotovo velik neuspeh in boleč udarec za klub z bogato tradicijo in ugledom, ki bo tako znova nastopil le v Ligi Evropa.