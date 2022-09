Rdeči vragi z zadetkoma Ronalda in Sancha do prve evropske zmage letos

V tej skupini F je še Midtjylland presenetil Lazio in ga premagal s 5:1. Zadelo je pet različnih nogometašev, med njimi Evadner , ki je unovčil prvo enajstmetrovko, zapravil pa drugo. Vse ekipe v skupini imajo po zmago in poraz. V skupini E je Omonia brez Tima Matavža , ki ga ni bilo v kadru, gostovala pri Realu Sociedadu in izgubila z 1:2. Zmagoviti gol je v 80. minuti zabil Alexander Sorloth , ki bo z Norveško 24. septembra gostoval v Ljubljani na tekmi lige narodov. Na drugi tekmi te skupine je Šerif Tiraspol proti Manchester Unitedu izgubil z 0:2, Jadon Sancho v 17. in Cristiano Ronaldo v 39. minuti z bele pike sta bila strelca. Sociedad je pri dveh zmagah, United in Tiraspol imata po tri točke, Omonia pa je še brez.

Zasedba iz Gradca, ki je v 1. krogu zmagala, se je na Nizozemskem hitro znašla v ogromnem zaostanku, saj je že v prvem polčasu dobila štiri gole, od tega je dva dosegel Iranec Alireza Jahanbakhsh , po enega pa Danilo in David Hancko . V drugem delu sta visoko zmago domačih potrdila Santiago Tomas Gimenez in Oussama Idrissi . Gorenc Stanković je igral v prvem polčasu, Horvat pa do 72. minute.

Bodö/Glimt Nina Žuglja je z 2:1 premagal Zürich, medtem ko so drugo tekmo skupine A med Arsenalom in PSV preložili na 20. oktober. Začasno so Norvežani prvi s štirimi točkami, Londončani so pri treh, PSV pri eni in Švicarji pri ničli. V skupini B je Miha Zajc s Fenerbahčejem gostoval pri Rennesu. Slovenec je, tako kot Žugelj, obsedel na klopi za rezervne igralce, njegova ekipa pa je igrala 2:2, potem ko je ob igralcu več v 92. minuti izenačila z enajstmetrovko Ennerja Valencie. Na drugi tekmi skupine je Dinamo Kijev z 0:1 izgubil proti AEK Larnaki, kar pomeni, da sta na vrhu s po štirimi točkami Rennes in Fenerbahče, eno manj ima Larnaka, Kijev pa je še brez.

V skupini C pa je Ludogorec Žana Karničnika, tega ni bilo v kadru za tekmo, in trenerja Anteja Šimundže gostoval pri Betisu ter izgubil z 2:3. Luiz Henrique in Joaquin sta zadela v prvem polčasu za domače, Kiril Despodov pa za goste. V drugem polčasu je najprej Sergio Canales povečal špansko prednost, Rick pa je postavil končni izid. Drugi obračun skupine med Romo in HJK Helsinki je dobila prva s 3:0, potem ko je od 14. minute igrala z igralcem več. Zadeli so Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini in Andrea Belotti. Betis vodi v skupini z dvema zmagama, po tri točke imata Roma in Ludogorec, Helsinki pa so še brez.