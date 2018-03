Rdeči vragi zaostajali že z 2:0, nato pa s tremi zadetki prišli do zmage pri Crystal Palaceu

Domačine je na navdušenje zbrane množice Selhurst Parka v vodstvo popeljal angleški vezist Andros Towsnend. Ta je s prve sprožil s kakšnih 23 metrov in s pomočjo švedskega branilca Manchester Uniteda Victorja Lindelöfa premagal Davida De Geo. Žoga se je od Šveda odbila in se preusmerila naravnost pod stičišče vratnice in prečko, tako da Španec v vratih rdečih vragov ni imel nikakršnih možnosti za posredovanje.

Domačini so bili na pragu zmage ob vodstvu z 2:0, nato pa so prejeli tri zadetke in ostali brez pomembnih točk v boju za obstanek

A rdeči vragi so se v 55. minuti vrnili v igro. Branilec Chris Smalling je z natančnim strelom z glavo na oddaljeno vratnico izkoristil lepo podajo Antonia Valencie, potem ko je James Tomkins zaspal pri postavljanju zanke prepovedanega položaja. Manchester United je dobil krila in postajal vse nevarnejši, izenačenje pa je 15 minut pred iztekom rednega dela priigral Romelu Lukaku po neobičajni akciji. Najprej se je po strelu Alexisa Sancheza in dotiku enega od domačih branilcev odbila od okvirja londonskih vrat, nato pa je do nje prišel Lukaku, ki se je nato rahlo zapletel v kazenskem prostoru Crystal Palaca. Toda Belgijec je klub temu našel vrzel med štirimi branilci Londončanov in matiral Waynea Hennesseya za izenačenje na 2:2. Za popoln preobrat rdečih vragov je poskrbel srbski vezist Nemanja Matić, ki se je v sodnikovem podaljšku odložil za volej z levico z velike razdalje, žoga mu je sedla in tako zavijala proti stičišču vratnice in prečke, da je Hennessey ni uspel doseči.

Premier League, 29. krog:

Crystal Palace – Manchester United 2:3 (1:0)

Townsend 11., van Aanholt 48.; Smalling 55., Lukaku 76., Matić 90+1.