Rdeči vragi želijo zadnjo domačo blamažo sprati na evropskem prizorišču

Prekaljeni trenerski maček na klopi Betisa Manuel Pellegerini pred tekmo vseh tekem za svoje moštvo zvito prepušča vlogo (izrazitega) favorita zasedbi s kultnega Old Trafforda, ki ji je zadnji visok prvenstveni poraz proti velikemu rivalu Liverpoolu (0:7) nekoliko zamajal temelje sicer izjemnega zmagovitega niza.

"Za tekmeca v osmini finala smo dobili moštvo iz najvišjega kakovostnega razreda. Vsi se zelo dobro zavedamo, kdo in kaj je Manchester United. Gre za ekipo, ki po dolgem času ve, kaj želi. Prepričan sem, da jih je zadnji prvenstveni poraz z Liverpoolom še dodatno mobiliziral in da bodo nocoj pred svojimi navijači znova leteli po igrišču. Zahvaljujoč kolegu Ten Hagu, United igra zelo dopadljiv in kombinatoren nogomet," se ugleda in kakovosti nasprotnika zaveda nekdanji trener Manchester Cityja in West Ham Uniteda.