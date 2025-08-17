Rdečim vragom s Šeškom na čelu se ni izšlo: Arsenal slavil na Old Traffordu

Ljubitelji vrhunskega klubskega nogometa na sončni strani Alp so z nestrpnostjo pričakovali uvodni obračun nogometašev Manchester Uniteda v novi sezoni angleškega državnega prvenstva. Na Old Traffordu je gostoval aktualni podprvak Arsenal, ki je z obilico sreče z golom Riccarda Calafiorija ob izdatni pomoči domačega čuvaja mreže Altaya Bayindirja prišel do dragocenih treh točk. V dresu rdečih vragov se je premierno predstavil tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Radečan ni bil veliko pri žogi, prišel pa je do enega strela, toda s težkega položaja ni mogel resneje ogroziti odličnega vratarja Davida Raya, ki je bil najzaslužnejši, da je prenovljeni United novo sezono začel, kot je končal katastrofalno lansko. V polju gostitelji niso razočarali. Pokazali so všečno predstavo, imeli pobudo in nekaj priložnosti. Matheus Cunha je bil stalna nevarnost za gol, Patrick Dorgu je v 30. minuti zadel okvir vrat, nekajkrat pa je odlično posredoval tudi Moya. Nazadnje v 73. minuti, ko je z glavo poskušal Bryan Mbeumo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Domače pa je bržkone pokopal prejeti gol v 13. minuti, ko je veliko napako storil njihov turški vratar Altaya Bayindir. Po kotu je nespretno odbijal žogo, njegovo napako pa je kaznoval italijanski branilec Riccardo Calafiori, ki je žogo z glavo potisnil v mrežo. Tudi Arsenal je imel še nekaj priložnosti, toda statistika vendarle kaže, da je bil United boljši tekmec, toda na žalost domačih navijačev tega ni "prelil" v rezultat. Bojazen, da bo imel Chelsea, ki je julija kar nekoliko presenetljivo osvojil svetovno klubsko prvenstvo, zaradi pomanjkanja počitka in pravega treninga težave na začetku prvenstva, se je uresničila. V londonskem obračunu proti Crystal Palaceu ni vknjižil polnega izkupička, tekma se je končala brez golov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Varovanci Enza Maresce so sicer imeli veliko terensko premoč, toda veliko priložnosti si niso priigrali, v prvem je najlepšo zapravil Trevoh Chalobah, v sodniškem dodatku drugega dela pa je bil nenatančen tudi Andrey Santos. V okvir vrat je Chelsea sprožil le tri strele. Crystal Palace je bil celo nevarnejši, Roberto Sanchez je nekajkrat rešil svoj gol, v 13. minuti pa je imel tudi nekaj sreče Eberechi Eze ga je s prostega strela premagal, a je po posredovanju VAR-a sodnik gol razveljavil, ker je Marc Guehi nepravilno oviral živi zid.

Benjamin Šeško je vstopil v 65. minuti, a žal ni mogel preprečiti poraza Manchester Uniteda na uvodu v novo klubsko sezono. FOTO: AP icon-expand

Tako kot lani je sezono odlično začel Nottingham Forest, na domačem igrišču je s 3:1 ugnal Brentford. V prvem polčasu je tekmeca povsem nadigral, povedel s 3:0 - dva gola je dosegel Chris Wood, njegovo vodstvo pa bi lahko bilo tudi višje. V drugem delu je nekoliko popustil, kar so gostje izkoristili in dosegli častni gol za 1:3.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Angleško prvenstvo, 1. krog, izid:

Manchester United - Arsenal 0:1 (0:1)

Calafiori 13.