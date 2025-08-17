Svetli način
Nogomet

Rdečim vragom s Šeškom na čelu se ni izšlo: Arsenal slavil na Old Traffordu

Manchester, 17. 08. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , STA
Komentarji
59

Ljubitelji vrhunskega klubskega nogometa na sončni strani Alp so z nestrpnostjo pričakovali uvodni obračun nogometašev Manchester Uniteda v novi sezoni angleškega državnega prvenstva. Na Old Traffordu je gostoval aktualni podprvak Arsenal, ki je z obilico sreče z golom Riccarda Calafiorija ob izdatni pomoči domačega čuvaja mreže Altaya Bayindirja prišel do dragocenih treh točk. V dresu rdečih vragov se je premierno predstavil tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Radečan ni bil veliko pri žogi, prišel pa je do enega strela, toda s težkega položaja ni mogel resneje ogroziti odličnega vratarja Davida Raya, ki je bil najzaslužnejši, da je prenovljeni United novo sezono začel, kot je končal katastrofalno lansko.

V polju gostitelji niso razočarali. Pokazali so všečno predstavo, imeli pobudo in nekaj priložnosti. Matheus Cunha je bil stalna nevarnost za gol, Patrick Dorgu je v 30. minuti zadel okvir vrat, nekajkrat pa je odlično posredoval tudi Moya. Nazadnje v 73. minuti, ko je z glavo poskušal Bryan Mbeumo.

Domače pa je bržkone pokopal prejeti gol v 13. minuti, ko je veliko napako storil njihov turški vratar Altaya Bayindir. Po kotu je nespretno odbijal žogo, njegovo napako pa je kaznoval italijanski branilec Riccardo Calafiori, ki je žogo z glavo potisnil v mrežo.

Tudi Arsenal je imel še nekaj priložnosti, toda statistika vendarle kaže, da je bil United boljši tekmec, toda na žalost domačih navijačev tega ni "prelil" v rezultat. Bojazen, da bo imel Chelsea, ki je julija kar nekoliko presenetljivo osvojil svetovno klubsko prvenstvo, zaradi pomanjkanja počitka in pravega treninga težave na začetku prvenstva, se je uresničila. V londonskem obračunu proti Crystal Palaceu ni vknjižil polnega izkupička, tekma se je končala brez golov.

Varovanci Enza Maresce so sicer imeli veliko terensko premoč, toda veliko priložnosti si niso priigrali, v prvem je najlepšo zapravil Trevoh Chalobah, v sodniškem dodatku drugega dela pa je bil nenatančen tudi Andrey Santos. V okvir vrat je Chelsea sprožil le tri strele.

Crystal Palace je bil celo nevarnejši, Roberto Sanchez je nekajkrat rešil svoj gol, v 13. minuti pa je imel tudi nekaj sreče Eberechi Eze ga je s prostega strela premagal, a je po posredovanju VAR-a sodnik gol razveljavil, ker je Marc Guehi nepravilno oviral živi zid.

Benjamin Šeško je vstopil v 65. minuti, a žal ni mogel preprečiti poraza Manchester Uniteda na uvodu v novo klubsko sezono.
Benjamin Šeško je vstopil v 65. minuti, a žal ni mogel preprečiti poraza Manchester Uniteda na uvodu v novo klubsko sezono. FOTO: AP

Tako kot lani je sezono odlično začel Nottingham Forest, na domačem igrišču je s 3:1 ugnal Brentford. V prvem polčasu je tekmeca povsem nadigral, povedel s 3:0 - dva gola je dosegel Chris Wood, njegovo vodstvo pa bi lahko bilo tudi višje. V drugem delu je nekoliko popustil, kar so gostje izkoristili in dosegli častni gol za 1:3.

Angleško prvenstvo, 1. krog, izid:
Manchester United - Arsenal 0:1 (0:1)
Calafiori 13.

nogomet angleško prvenstvo manchester united arsenal benjamin šeško
prepih
17. 08. 2025 20.46
Vem da je Šeško pripeljan za doseganje golov in tega se tudi sam zaveda , žalostno je da se večina spodnjih komentatorjev NE zaveda da so doma samo rezerva in še to za nedoločen čas.
modelx
17. 08. 2025 20.39
-1
bedniki spodaj, kaj če bi počakali par tekem? redkim se izide, da na prvi tekmi, ko dobijo 'par' minut, takoj pokažejo svoje zmožnosti. po drugi strani tudi arsenal ni 'od včeraj'. proti taki ekipi loviti zaostanek, ni lahko. tudi golman jih je kar lepo reševal.
Kaimlplut
17. 08. 2025 20.35
-1
kak ste vsi pesimisti res Slovenci kaj vam dela da ste sami taki še??????
Kriplin
17. 08. 2025 20.22
+1
Začetek konca kariere. Še en, ki ga bo ManU uničil. Toti vrageci pa so danes rdeči tam, kjer sonce ne posije. Arsenal pa zelo kompaktno in solidno v vseh prvinah igre.
mitja999
17. 08. 2025 20.29
+3
ne vem ce sva gledala isto tekmo...
Franci Luzar
17. 08. 2025 20.22
+0
ha ha a ste mislili da bojo rdeči vragi zdaj poleteli ker imajo Šeška? tako dober ni bil niti v Leipzigu v primerjavi z köinom ali Muizialo je velika null, sory moje mišljenje
deltex
17. 08. 2025 20.19
+0
Manchester United je najuspešnejši klub v angleški ligi. Mislim da so 12x osvojili Premier ligo... trenutno niso ravno na vrhuncu, a gotovo se bodo v parih letih pobrali. Šeško pa je doslej igral le pol ure in že imamo pametnjakoviče, ki upajo, da bo Benjaminu spodletelo, da ga navijači ne bodo sprejeli in podobne fore...saj je tudi ta scenarij možen, nikoli ne veš, ampak že v štartu biti nevoščljiv namesto, da bi mu privoščili je pa res čisto mimo...
Kriplin
17. 08. 2025 20.28
+1
Samo upaj. Pobirajo se že 15 let, a v napačno smer po lestvici. Še kakšno leto, pa bodo prvaki. V Championshipu.
štajerski janezek
17. 08. 2025 20.38
+1
Narobe mislis... 🤣🤣 12 krat... dodaj se jih kakih 8
Heprk
17. 08. 2025 20.17
+4
unicil si je kariero s prestopom v united.
misterbin
17. 08. 2025 20.07
-2
In toliko hvale in pisanja o nakupu Šeška kot ,da bi kupili boga .Pokazal je res .Še jokali bodo za te milijone ki so jih vstran vrgli .Šeško isto kot Dončič
TITSTILLIDIE
17. 08. 2025 20.01
-2
Če bi dončič igral bi bilo drugače
txoxnxy
17. 08. 2025 20.00
+0
A sedaj si na čelu, če si najslabše ocenjen igralec na igrišču ?
energetik10
17. 08. 2025 19.55
+2
škoda Šeška ampak žal bo še eden več od slovencev, ki si je zaj…kariero z odhodom v anglijo. Čez leto al dve se ga bodo hoteli znebit za cca 20mio €. Man utd pa tudi ni vec ekipa ki ima rep in glavo…
medŠihtom
17. 08. 2025 19.51
-4
sem prebral naslov, kdo so teli "rdečl vragi", a tako se sedaj imenuje milanova hobotnica?
Sixten Malmerfelt
17. 08. 2025 19.48
+9
no tisti gol je bil paprekršek nad golmanom!
cool_B
17. 08. 2025 19.44
+11
Očiten prekršek nad vratarjem pri zadetku...
JOSEPH HAYDN
17. 08. 2025 19.44
+7
Če pogledaš trezno vidiš, da so dejansko use okrepitve Uniteda precej povprečne in ne bodo čez noč ponesli kluba na vrh. Potrebna bodo leta dela, kar pa vprašanje, če si v Manchestru lahko to privoščijo
piko3
17. 08. 2025 19.39
+1
Rompompom za prazen nič.
Maxx365
17. 08. 2025 19.52
+2
18K na teden ni prazen nič.
Beniš
17. 08. 2025 20.01
Tako ker je mel 12 strelov 47 dotikov zoge. Mas prav nvm ce si dobro tekmo sledil kolega
Boris Kavčič
17. 08. 2025 19.39
+2
vikend je je bil popoln..zmaga Barce ,zmaga MM ..Nika Prevc,Žulnirjeva, samo da je še Benjamin zabil na prvencu bi bilo pa TOP
Janez Novak 13
17. 08. 2025 19.36
+6
Kaj se bo sekiral. En teden je že tam in to pomeni 185.000 evrčkov na računu.
turkiz
17. 08. 2025 19.34
-8
Šeško je imel na glavi izenačenje. Namesto,da bi udaril direktno s čelom je felšov in jasno zgrešil...
Mornar
17. 08. 2025 20.00
-1
Turk ne mešaj nogometa z švercanjem
Beniš
17. 08. 2025 20.02
-1
Daj predn objaviš prosim preberi poglej tekmo razmisli in pol komentiraj prosim da si ne delas sramote po sloveniji! Iq ko oliver!
cripstoned
17. 08. 2025 19.33
+6
Neverjetno koliko kritik za šeška in to od ljudi iz slovenije...fant je odigral vsega 30min in to na derbiju...kaj je pa danes storil gyokeres ki je kostal bistvenl vec in igral od 1.min??? ....smesni ste verjamem da vam bo šeško kmalu zaprl usta sploh ko bo zaigral od 1.minute...
RUBEŽ
17. 08. 2025 20.13
+2
Končno en tvoj pameten komentar. Bravo, vidiš da gre.
