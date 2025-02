Real Madrid bo pogrešal Rüdigerja na (vsaj) dveh pomembnih tekmah

Real Madrid je potrdil, da bo Antonio Rüdiger , eden ključnih branilcev kluba, odsoten dva do tri tedne zaradi poškodbe, ki jo je utrpel na tekmi proti Espanyolu. Po preiskavah, ki jih je opravila zdravniška služba Reala, so Nemcu diagnosticirali poškodbo dvoglave stegenske mišice na desni nogi.

Madridčane v tem obdobju med drugim čakata dve izredno pomembni tekmi v La Ligi proti Atletico Madridu in v Ligi prvakov proti Manchester Cityju. V taboru Reala upajo, da bo Rüdiger nared za povratno tekmo z angleškimi prvaki.

Evropski prvaki imajo že celotno sezono velike težave na obrambnih položajih. Že dlje časa sta odsotna Daniel Carvajal in Eder Militao, Jesus Vallejo ne uživa zaupanja Carla Ancelottija, David Alaba se počasi vrača po dolgotrajni poškodbi in sedaj, ko so pred Realom tekme sezone, je poškodbo utrpel še (pre)obremenjeni Rüdiger.