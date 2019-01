Real brez težav v polfinale španskega pokala

Evropski in svetovni klubski prvaki so prvo tekmo pred tednom dni dobili s 4:2, kar jim je pred povratnim dvobojem v Gironi ponujalo precej več možnosti za polfinalni preboj. V taboru Reala so bili samozavestni, saj v zadnjih tednih kažejo boljše predstave kot na začetku sezone. Tudi tokrat so bili kar prepričljivi in se zanesljivo uvrstili v polfinale kraljevega pokala. Gostje so vse dvome o napredovanju razrešili že v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Karim Benzema. Francoz se je izkazal z natančnima streloma. Prvič z levo znotraj kazenskega prostora, podal jeDani Carvajal, nato pa še z lepim diagonalnim strelom z desno nogo v daljši vratarjev kot. V nadaljevanju je domačim uspelo doseči častni gol, a so zadnjo besedo vendarle imeli nogometaši Reala, saj se je z lepim strelom z razdalje izkazal Marcos Llorente(3:1). Galaktike v polfinalu španskega pokala čaka Valencia. Real se je po štirih sušnih letih uvrstili med najboljše štiri ekipe v tem tekmovanju.



Izid:

Girona - Real Madrid1:3 (0:2) /2:4*

Porro 71.; Benzema 27., 43, Llorente 76.





* izid prve tekme