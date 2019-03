Real vnovič zaostajal, a na koncu visoko zmagal v Valladolidu

Gostitelji, ki so tako kot Real v hudi rezultatski krizi, a še hujši, saj na zadnjih petih tekmah v španskem prvenstvu sploh še niso zmagali in so po seriji klavrnih rezultatov naenkrat v nevarni coni izpada. Še po koncu jesenskega dela so bili bližje mestom, ki vodijo v Evropo, sedaj pa so le še tri točke oddaljeni od mesta, ki pelje v Segundo. Da jeReal, ki je na gostovanju v eni najhujših kriz v zgodovini sploh se je potrdilo tudi v uvodnih minutah tekme v Valladolidu, saj gostje takoj padli v podrejen položaj, nikakor niso ujeli ritma in domači so vse bol pritiskali. Za nameček je Alvaro Odriozolav 12. minuti storil nespameten prekršek v kazenskem prostoru za enajstmetrovko, a je na njegovo srečo Ruben Alcazaržogo ustrelil visoko čez gol.