Real se je dolgo mučil, v zaključku povedel, a gostom je uspelo senzacionalno izenačenje

Za Realom je sezona, ki sodi v pozabo, povratnik na klop galaktikov iz Madrida Zinedine Zidane pa je sestavil moštvo, ki bi v tokratnem prvenstvu moralo otežiti delo Barceloni. Madridčani so si že po prvem krogu zagotovili tri točke naskoka po zmagi v Vigu in Barcinem porazu v Bilbauu, dober start v sezono pa so nogometaši iz španske prestolnice želeli nadgraditi še s premierno zmago pred domačimi gledalci. Real se je proti fanatično borbenim gostom dolgo mučil, stiskal obroč okoli gola, imel lepo število strelov na gol, toda žoga ni našla poti v gol. Veliko je poskušal tudi Kolumbijec James Rodriguez, ki se je znašel v udarni enajsterici Madridčanov, a ni bil kaj prida pri strelu. Slabih deset minut pred koncem je eden boljših posameznikov dvoboja Karim Benzema sprožil z roba kazenskega prostora in z diagonalnim strelom neubranljivo zadel (1:0). Domači so se po doseženem zadetku močno oddahnili, očitno so se celo preveč sprostili ter pozabili na branjenje svojega gola in gostje so v zaključku prišli do zadetka za veliko točko sredi Santiaga Bernabeua.



Izid:

Real - Valladolid 1:1 (0:0)

Benzema 82.; Sergio Guardiola 88.