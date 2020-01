Real sprva trpel v mestnem derbiju, a na koncu le prišel do vseh treh točk

Real je na zadnjih dveh tekmah zgolj remiziral, najprej na El clasicu v Barceloni (0:0), nato pa še na vročem gostovanju na Mestalli pri Valencii (1:1), zato je na madridskem derbiju z Getafejem na vsak način želel osvojiti vse tri točke. A uvod v tekmo je povsem pripadel gostiteljem, ki so imeli nekaj obetavnih situacij pred Realovim vratarjem Thibautom Courtoisom, a je bil Belgijec v prvih 45 minutah najboljši mož galaktikov in je uspel ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Real je bil v prve pol ure povsem brezzob v napadu, pravzaprav si razen poskusov Garetha Balea in Karima Benzemaja z večje oddaljenosti ni priigral niti ene same prave priložnosti za gol, zato pa je do vodilnega zadetka prišel ob prekinitvi, ko je visoki Francoz Raphael Varane izkoristil napako domače ožje obrambe (0:1). Galaktiki so šele po vodstvu prevzeli tudi terensko pobudo in bi lahko do konca tega dela okrepili vodstvo, a je ostalo pri minimalni rezultatski prednosti gostov.



Tudi v uvodu drugega polčasa so bili precej bolj podjetni gostitelji, Real pa je nekajkrat vnovič reševal 27-letni belgijski vratar. In v obdobju premoči Getafeja so gostje spet prišli do gola. In to na moč podoben način kot v prvem polčasu, vnovič pa je bil ob prekinitvi, podal je NemecToni Kroos, najbolj iznajdljiv Francoz Varane, ki je še drugič premagal domačega vratarja Davida Sorio(0:2). Gostiteljem je drugi prejeti gol dokončno spodrezal krila, Real pa je po vodstvu z dvema goloma stopil s plina in brez večjih težav pripeljal tekmo v svojo korist. V izdihljajih sodnikovega podaljška se je med strelce vpisal še Hrvat Luka Modrićza končnih 3:0 za Real.



Izid:

Getafe - Real Madrid 0:3 (0:1)

Varane 34., 55., Modrić 90.