Real po zmagi v mestnem derbiju v polfinale kraljevega pokala

Madridska rivala sta si mesto v četrtfinalu zagotovila po različni poti. V Villarrealu je že dišalo po pokalni senzaciji, novem spodrsljaju Reala na stadionu de la Ceramica. Rumena podmornica, ki je letos že prekrižala načrte Madridčanom v prvenstvu in jih doma premagala z 2:1, je po prvem polčasu vodila z 2:0. Priigrala si je lepo prednost, ki pa ni zadostovala za napredovanje. Madridčani so se vrnili. Najprej so na krilih Brazilcev Viniciusa Jr. in Ederja Militaa izenačili na 2:2, nato pa je v 87. minuti zmagoviti zadetek za preboj v četrtfinale dosegel Dani Ceballos.



Atleti so v osmini finala na gostovanju v Valencii z 2:0 ugnali Levante. Škofjeločan Jan Oblak je bil zanesljiv v golu rdeče belih, za zmago in napredovanje med osem najboljših pa sta zadela Alvaro Morata in Marcos Llorente. Oba tudi nekdanja člana Reala. V prvem delu El Madrilena na Santiagu Bernabeuu so bili gostje podjetnejši in so že v zgodnji fazi tekme prišli do vodstva. Lepo ekipno akcijo je z golom iz bližine zaključil nekdanji galaktik Alvaro Morata. Če so bili rdeče-beli v prvem delu najmanj enakovredni, pa je bilo nadaljevanje povsem "belo".