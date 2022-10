Real, Barca in Juve vztrajajo pri ideji Superlige z novim vodstvom

Projekt Superlige je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel fiasko. Močno se je načrtom uprla Evropska nogometna zveza s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu, ki sama vodi trenutno najpomembnejši in najmočnejši projekt klubskega nogometa na stari celini, Ligo prvakov.

"Prepričan sem, da bo nogomet, ki ga imamo vsi radi, močno pridobil, če ga s poštenim in odprtim dialogom, osvobojeni vseh pritiskov, z resno reformo pripeljemo v boljše čase," organizacija Superlige v sporočilu za javnost povzema besede Bernda Reicharta ob prevzemu položaja.

Od 12 klubov, ki so ustanovili Superligo, jih je devet v roku par dni odstopilo od projekta, ostali so le omenjeni Real, Barcelona in Juventus.

Bržkone bo pri naslednjih korakih zelo pomembna odločitev Sodišča Evropske unije (ECJ), ki bo moralo v tožbi odločiti, ali Evropska nogometna zveza in Svetovna nogometna zveza delujeta kartelno pri nasprotovanju Superlige.

Preostali predstavniki Superlige so takšno tožbo namreč vložili na sodišču v Madridu, tamkajšnje sodišče pa se je obrnilo na ECJ v Luksemburg, da se v z vezi z njo opredeli na osnovi evropskega prava.