Barca se je poigravala z nemočnim Realom in osvojila superpokal

Spomnimo, madridski Real je v sredo po izvajanju enajstmetrovk premagal Valencio, Barcelona pa je dan kasneje v drugem polfinalu prav tako po dodatnih strelih z bele pike premagala Betis. Barcelona se je na stadionu kralja Fahda v Rijadu borila za 14. lovoriko v tem tekmovanju, branilec lanske zmage Real pa bi se lahko z novim uspehom izenačil s Katalonci pri 13 lovorikah. Večna španska nogometna rivala sta se v tekoči sezoni že pomerila, ko je šlo za tekmo v Primeri Division. 16. oktobra je Real Madrid doma slavil s kar 3:1, za zmagovalce so zadeli Karim Benzema, Federico Valverde in Rodrygo, medtem ko je za častni gol Barcelone takrat poskrbel Ferran Torres. Odkar so v sezoni 2019/20 španski superpokal spremenili v turnir četverice, ga Barcelona še ni osvojila. Dvakrat je slavil Real Madrid (2020 in 2022), enkrat pa Athletic Bilbao. Legendarni Xavi je imel priložnost, da osvoji prvo lovoriko kot trener Barcelone, medtem ko je Carlo Ancelotti na madridski klopi lovi že deveto lovoriko. Madridčani so dvoboj z večnimi tekmeci iz katalonske prestolnice začeli kadrovsko oslabljeni. Poškodovani so David Alaba, Aurelien Tchouameni in Lucas Vazquez, vprašljiva pa sta bila tudi Eduardo Camavinga in Eder Militao. Katalonci so finale odprli precej bolj podjetno in v uvodnih minutah je bil Real zbit v svojem kazenskem prostoru, ob hudi ofenzivi pa je galaktike reševal belgijski vratar Thibaut Courtois, enkrat pa je aktualne španske prvake rešil okvir vrat.