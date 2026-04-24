Real zapravil zmago v 94. minuti, dodatne skrbi zaradi Mbappeja

Madridčani v Sevilli, kjer niso zmagali že od leta 2021, spet niso blesteli. Tekmo so sicer dobro začeli, v 17. minuti jih je v vodstvo popeljal Vinicius Junior .

A domači so vzpostavili ravnotežje in igra je bila dokaj enakovredna. Obe ekipi sta imeli priložnosti, lepše celo Betis, a svoje delo je dobro opravljal vratar Reala Andrij Lunin, ki je bil na koncu razglašen tudi za igralca tekme.

Ukrajinec je vsaj trikrat rešil svojo ekipo, popravljal napake obrambe, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je vendarle klonil, ko je točko domačim zagotovil branilec Hector Bellerin.

Nogometaši Barcelone bodo svojo tekmo tega kroga odigrali v soboto, gostovali bodo pri Getafeju. Atletico, ekipa Jana Oblaka, ki je trenutno na četrtem mestu lestvice, bo v soboto gostil Athletic Bilbao.