Nogomet

Real zapravil zmago v 94. minuti, dodatne skrbi zaradi Mbappeja

Sevilla, 24. 04. 2026 23.16 pred eno minuto 1 min branja 0

S.V. STA
Kylian Mbappe

Nogometaši Real Madrida počasi izgubljajo upanje, da bi v zadnjih krogih španskega prvenstva še ujeli vodilno Barcelono. V 33. krogu so na gostovanju v Sevilli z Betisom igrali 1:1, po tretjem spodrsljaju na zadnjih štirih tekmah zdaj za Katalonci ob tekmi več zaostajajo osem točk. Ob tem je Kylian Mbappe na svoji 100. tekmi v dresu Reala staknil poškodbo in v 81. minuti odšepal z igrišča.

Madridčani v Sevilli, kjer niso zmagali že od leta 2021, spet niso blesteli. Tekmo so sicer dobro začeli, v 17. minuti jih je v vodstvo popeljal Vinicius Junior

A domači so vzpostavili ravnotežje in igra je bila dokaj enakovredna. Obe ekipi sta imeli priložnosti, lepše celo Betis, a svoje delo je dobro opravljal vratar Reala Andrij Lunin, ki je bil na koncu razglašen tudi za igralca tekme.

Ukrajinec je vsaj trikrat rešil svojo ekipo, popravljal napake obrambe, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je vendarle klonil, ko je točko domačim zagotovil branilec Hector Bellerin.

Nogometaši Barcelone bodo svojo tekmo tega kroga odigrali v soboto, gostovali bodo pri Getafeju. Atletico, ekipa Jana Oblaka, ki je trenutno na četrtem mestu lestvice, bo v soboto gostil Athletic Bilbao.

Izid, španska La Liga, 32. krog:

Real Betis - Real Madrid 1:1 (0:1)
Bellerin 90+4.; Vinicius 17.

