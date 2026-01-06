Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Real bo lovoriko napadal brez poškodovanega Mbappeja

Džeda, 06. 01. 2026 15.08 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
S.V. STA
Kylian Mbappe

Napadalec Real Madrida Kylian Mbappe bo ta teden izpustil španski nogometni superpokal, saj okreva po zvinu kolena. Španski velikan francoskega zvezdnika in najboljšega strelca ekipe ni imenoval za turnir v Savdski Arabiji.

Vir blizu 27-letnega Kyliana Mbappeja je za AFP povedal, da bo francoski napadalec verjetno odsoten vsaj tri tedne. Odsotnega Mbappeja je na zadnji prvenstveni tekmi odlično zamenjal 21-letni Gonzalo Garcia, ki je ob zmagi Madridčanov proti Betisu s 4:1, prispeval hat-trick.

Preberi še Atletico le do točke, visoka zmaga Reala

Ekipa Xabija Alonsa se bo v četrtek v polfinalu pomerila z mestnim tekmecem Atleticom Madridom, kjer je prvi vratar slovenski reprezentant Jan Oblak. Barcelona se bo na drugi tekmi v sredo pomerila z Athleticom iz Bilbaa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid mbappe superpokal

Ibrahimović: Hočem zmagati in vem, kako zmagati. To sem jaz

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
06. 01. 2026 16.15
Jutri Real ne bo nikamor napredoval. Kot vidva nkol ne bota napredovala.
Odgovori
+0
1 1
manucao
06. 01. 2026 16.28
Pa pojutrišnjem!!
Odgovori
0 0
manucao
06. 01. 2026 16.02
Čas je,da tudi non -stop poškodovani Alaba in Mendy končno nekaj pomembnega prispevajo.Trent je tudi v ekipi kar pomeni,da se bo Valverde preselil na svojo pozicijo.
Odgovori
-1
2 3
cripstoned
06. 01. 2026 15.50
Težko bo brez mbappeja ne bo pa nemogoče premagati atletiko...nevrtalno igrisce, navijacev bo vec za real madrid, rodrygo je ujel formo, garcia po 3 golih proti betisu obeta veliko, curtois je v vratih, tudi carvajal mislim da bo jutri zacel tekmo, na sredini pa pricakujem da bodo zaceli valverde, camavinga, bellingham...verjamem da lahko napreduje real madrid ne glede na tisti poraz v laligi...cas za mascevanje in nic drugega...
Odgovori
+6
8 2
manucao
06. 01. 2026 15.58
Težka bo brez Mbappeja toda ni nemogoče.V ekipi so vsi razen Mbappeja in Militaa.Manjka pa tudi zaenkrat najboljši igralec na Afriškem prvenstvu Brahim Diaz.Predvsem Vinicijus in Guller bodo morali prikazati maximum.Optimizem ostaja toda Atletiko je nevaren.Gremo za finale proti Bilbau.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428