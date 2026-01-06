Real bo lovoriko napadal brez poškodovanega Mbappeja

Vir blizu 27-letnega Kyliana Mbappeja je za AFP povedal, da bo francoski napadalec verjetno odsoten vsaj tri tedne. Odsotnega Mbappeja je na zadnji prvenstveni tekmi odlično zamenjal 21-letni Gonzalo Garcia, ki je ob zmagi Madridčanov proti Betisu s 4:1, prispeval hat-trick.
Ekipa Xabija Alonsa se bo v četrtek v polfinalu pomerila z mestnim tekmecem Atleticom Madridom, kjer je prvi vratar slovenski reprezentant Jan Oblak. Barcelona se bo na drugi tekmi v sredo pomerila z Athleticom iz Bilbaa.
