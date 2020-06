Real bo moral pohiteti: Bernabeu najbrž nared šele oktobra

Vodstvo španskega prvenstva na čelu s predsednikom organizacije LaLiga, Javierjem Tebasom , namerava naslednjo ligaško sezono začeti 12. septembra. A po črnogledih napovedih, da bi se lahko na španske stadione gledalci vrnili šele v letu 2021, je zdaj vedno več optimizma, da bi v zmanjšanem obsegu gledalci lahko začeli obiskovati že prve septembrske tekme nove sezone. To je precejšnja težava za madridski Real, ki je vse tekme do konca aktualne sezone preselil v klubski center Valdebebas, medtem ko dela na stadionu Santiago Bernabeu že lep čas potekajo s polno paro.

Po poročanju dnevnika ASso že v celoti umaknili travnato površino in zrušili del tribun, podjetje FCC, ki izvaja dela, pa bo lahko zaradi neuporabe stadiona projekt v naslednjih mesecih nemoteno nadaljevalo. Če bi Real svoje domovanje uporabljal, bi morali delavci seveda umikati orodje in stroje pred vsako tekmo, nato pa jih vnovič razporejati, kar bi jim vzelo veliko časa.

Prvi domači tekmi sezone 2020/21 v gosteh?

"Čim prej želijo namestiti pomično ultramoderno zelenico, s pomočjo katere se bo Bernabeu spremenil v večnamenski stadion za koncerte, kongrese in spektakle, ki bodo objekt spremenili v občutno bolj dobičkonosnega,"je poročal AS.

Bernabeu pa bo po drugi strani težko pripravljen za septembrski začetek sezone 2020/21, ko želi vodstvo ligaškega tekmovanja tribune stadionov napolniti že 30-odstotno. Prve napovedi so bile veliko bolj črnoglede, po poročanju dnevnika ASpa bi lahko stadioni do novembra med tekmami Primere Division obratovali že s 50-odstotno kapaciteto, do januarja pa bi lahko dosegli 100-odstotno obiskanost.

"Morda bodo morali zdaj še pospešiti delovni ritem na Bernabeuu, sicer se bo klub znašel v logistično-strukturni godlji,"je na svoji spletni strani zapisal dnevnik iz prestolnice."Valdebebas nima kapacitet, da bi sprejel 30-odstotni dovoljeni obisk (v primeru Madrida bi to znašalo 25.000 gledalcev, stadion Alfredo Di Stefano pa jih sprejme zgolj 6.000). Zato bo klub zaprosil, da prvi domači tekmi naslednjega prvenstva igra v gosteh, tako pa mu vsaj do meseca oktobra ne bo treba vrniti ekipe na svoj stadion na ulici Paseo de La Castellana. V teh poletnih mesecih (junij, julij, avgust, september) bi morali namestiti pomično zelenico, zgraditi novo tribuno na spodnjem delu stadiona (kjer so zdaj zgolj cement, ruševine in pesek) in namestiti nove sedeže, s katerimi bo stadion postal udobnejši za navijače. Bernabeu, pohiti,"so dodali.