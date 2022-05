Real bo prihodnje leto še močnejši: Rüdiger prihaja brez odškodnine

The Athletic poroča, da je Antonio Rüdiger z madridskim Realom že podpisal štiriletni dogovor, ki naj bi ga uradno naznanili po finalu Lige prvakov. Branilec, ki je v tej sezoni zagotovo eden najboljših nogometašev na svojem položaju na svetu, naj bi letno v žep pospravil med devet in deset milijonov evrov, kar je znatno več, kot so mu bili pripravljeni ponuditi pri Chelseaju.

Na spletni strani The Athletica dodajajo, da je Rüdiger daleč od oči javnosti celo že opravil vse potrebne zdravniške preglede. V novi pogodbi pa ima tudi odkupno klavzulo v višini 400 milijonov evrov, kar v praksi pomeni, da ga Madridčani v naslednjih štirih letih ne nameravajo prodati.

29-letnik je v tej sezoni – pa tudi v lanski, ko je s Chelseajem osvojil naslov v Ligi prvakov – alfa in omega obrambe Londončanov, za katere je v vseh tekmovanjih zbral kar 50 nastopov. Dosegel je tudi za branilca vsekakor zavidljivih pet zadetkov, zato bodo njegov odhod na Stamford Bridgeu zelo obžalovali, česar pred časom ni skrival niti trener Thomas Tuchel.